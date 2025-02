490 armes et 1915 munitions saisies, 78 armes et 2686 munitions déposées volontairement. C’est le bilan 2024 du secrétariat permanent pour la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SP-CNLP), rendu public, le 10 janvier 2025, lors de la présentation de vœux de nouvel du patron des lieux, Col Adama Diarra, à son personnel.

En plus de cette moisson de sa campagne de sensibilisation à travers le pays, le SP-CNLP, en collaboration avec la douane, l’Interpol et la Brigade d’investigation spécialisée (BIS) déployés au niveau des zones frontalières et les aéroports du Mali, a saisi également 35 armes à feu et 5875 kg d’explosifs en 2024 au cours de 8955 vérifications sur des personnes, 735 vérifications de véhicules, 237 vérifications sur motos, 7192 vérifications de documents, 304 vérifications de containers.

En termes de renforcements de capacités, l’a née 2024 a été marquée par la tenue d’ateliers de formations à l’échelle sous-régionale. Il s’agit de la formation conjointe des acteurs en charge de la gestion des frontières et agents d’application de la loi de la Guinée et du Mali, tenue du 21 au 25 octobre 2024, celle des magistrats, enquêteurs, membres du SP-CNLP et acteurs de la société civile sur les investigations, poursuites et jugements des infractions liées aux trafics illicites d’armes à feu et d’autres infractions connexes, tenue du 4 au 6 juin, puis la réunion régionale préparatoire de l’opération transfrontalière de lutte contre le trafic d’armes à feu “Kafo V”, tenue du 28 au 31 mai 2024.

Courant la même année 2024, le SP-CNLP a réalisé un certain nombre d’activités essentielles pour la bonne marche de sa structure. En effet, par-delà l’adoption de plusieurs textes réglementaires renforçant la batterie de textes en vigueur sur la sécurisation des armes et munitions en République du Mali, plusieurs activités prioritaires ont été effectuées en dépit des contraintes sécuritaire et d’un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes à travers le territoire. Il s’agit des activités de sensibilisations en direction des couches vulnérables de nombreuses localités du pays, des renforcements des capacités des Forces de défense et de sécurité ainsi que des organisations de la société civile sur la thématique liée à la lutte contre les ALPC et la conduite de l’opération transfrontalière dénommée “Kafo V”.

Amidou Keita

