Afin de prendre en compte le nouvel environnement sécuritaire, les plus hautes autorités ont décidé d’apporter des changements à la tête de la direction générale de la police nationale. C’est ainsi que le contrôleur général de police Youssouf Koné, un haut cadre de la police malienne, reconnu pour son engagement en faveur de la sécurité nationale et transfrontalière, a été nommé au poste de directeur général de la police nationale lors du conseil des ministres du 5 février 2025.

atif de Niono (région de Ségou), le contrôleur général de police Youssouf Koné était un passionné du métier de policier depuis son jeune âge. Après l’obtention du diplôme d’études fondamentales (DEF) à l’Ecole fondamentale de Niono, il a été orienté au lycée régional de Ségou où il a décroché son baccalauréat en série sciences humaines. Ensuite, il a poursuivi ses études à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Bamako où il a décroché, en 1993, sa maitrise en administration publique.

Avec une trentaine d’années d’expériences professionnelles au sein de la police nationale, ce haut cadre a gravi tous les échelons : diplôme du cycle sous-officiers de police (1993), diplôme du cycle inspecteur de police (2003), diplôme du cycle commissaire de police (2006).

Au sein de la police nationale, le nouveau directeur général a occupé plusieurs postes de responsabilité : directeur général adjoint de la police nationale (2023-2024), directeur de la police des frontières (2021-2023), directeur adjoint de la police des frontières (2020-2021), directeur adjoint de la police judiciaire (2019-2020), chef de la division documents de voyage à la direction de la police des frontières (2016-2019), commissaire du 2e arrondissement de Kayes N’di (2014-2016), commissaire du commissariat spécial de la police du Chemin de fer de Kayes (2012-2014), commissaire adjoint au 9e arrondissement de Bamako (2008-2012), commissaire adjoint au 15e arrondissement de Bamako (2007-2008), inspecteur-superviseur à la Compagnie de circulation routière de Bamako (2004-2005), officier de cabinet à la direction générale de la police nationale (1999-2004), élément de la 1re Compagnie de maintien d’ordre du Groupement mobile de sécurité de Bamako (1994-1999). Tout au long de sa carrière professionnelle, le contrôleur général de police Youssouf Koné a suivi plusieurs formations notamment : sécurité et lutte contre le terrorisme en Chine (2018) ; lutte contre la traite et le trafic de migrants en Egypte (2018) ; gestion humanitaire des frontières en Turquie (2021) ; sécurité nucléaire et détection NRBC au Maroc (2016) ; lutte contre le trafic de drogue et criminalité transnationale au Niger (2014). Il a également représenté le Mali dans plusieurs rencontres internationales sur la coopération policière, notamment avec l’Union africaine, le G5-Sahel et l’Afripol.

Notons que grâce à son dévouement au service de la sécurité nationale, il a été décoré médaillé de l’Etoile d’argent du Mérite national et chevalier de l’Ordre national. Il parle couramment français, bamanankan et anglais.Selon ses proches, le contrôleur général Youssouf Koné, est une figure clé de la Police nationale malienne. Ainsi, son expertise sur les questions de sécurité, de gestion des frontières et de coopération internationale fait de lui un acteur majeur dans la lutte contre la criminalité et le maintien de l’ordre au Mali et au-delà.

Boubacar Païtao

