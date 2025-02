C’est le vendredi 31 janvier 2025, que se sont clôturés les travaux de la 1ère rencontre des Directeurs Généraux de la Police de l’Alliance des Etats du Sahel à Bamako. La cérémonie de clôture a été présidée par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, le Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE. Il s’agissait durant 2 jours d’élaborer un mécanisme de lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme. La mutualisation des efforts dans la lutte contre l’insécurité et le renforcement des forces de Polices de l’AES ont été également soulignés.

A l’issue des débats et réflexions menés, des recommandations ont été formulées. Il s’agit notamment, de partager des renseignements, de lutter efficacement contre le financement du terrorisme, de digitaliser les données. L’accent a été aussi mis sur le renforcement de la coopération entre les Polices des frontières des Etats de l’AES.

Cette rencontre a enregistré la participation effective des Directeurs Généraux de la Police et experts du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Le relevé des conclusions des travaux a été signé par les 3 Directeurs Généraux devant le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile.

Le Commissaire général de police, Assahaba Ebankawel, Directeur Général de la police Nationale du Niger a rappelé que le renforcement de la coopération entre ces 3 pays en matière de renseignements permet d’améliorer l’efficacité des forces sur le terrain, afin d’éradiquer le terrorisme qui mine l’espace du Sahel.

L’Inspecteur Général de Police, Dargaw w Alexandre, le directeur général de la police du Burkina Faso a salué cette initiative d’organiser une réunion pour étudier les voies et moyens visant à mettre un mécanisme de lutte contre la criminalité transfrontalière.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, le Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE, a expliqué que nous devons mettre les bouchées doubles pour construire une architecture sécuritaire forte et adoptée, qui puisse renforcer efficacement notre lutte commune contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le banditisme, le blanchissement des capitaux, la cybercriminalité ou toutes autres formes de menaces. Il a ajouté qu’ils multiplieront les opportunités de rencontre dans le cadre de l’opérationnalisation de ces fortes recommandations qui ont sanctionné les travaux. Selon lui, ces travaux se sont déroulés dans une ambiance empreinte de fraternité d’armes et de convivialité. Il les remerciés pour les excellents abattus en si peu de temps. <<Cela dénote d’une claire prise de conscience de la mission que les plus hautes autorités de la Confédération les ont confiés>>, a-t-il ajouté. Le Ministre a rassuré que les recommandations issues de la rencontre seront transmises à titre de compte rendu aux chefs d’Etats de l’AES.

La rencontre a été bouclée par la remise des cadeaux symboliques aux Directeurs Généraux du Burkina Faso et du Niger.

SGT Yacouba TRAORE

Source : Fama

