Après des résultats élogieux obtenus à la direction régionale de la police nationale du district de Bamako, le contrôleur général de police Seydou Diarra est appelé pour assurer le poste de directeur général adjoint de la police afin d’ajouter son expertise à celle l’actuel directeur général pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à notre pays.

e contrôleur général de police Seydou Diarra est un haut responsable, spécialiste en sécurité intérieure, en droit public et en police judiciaire. Il possède une expertise reconnue dans le maintien de l’ordre, la protection des personnalités et des édifices, ainsi que la formation des officiers de police judiciaire (OPJ).

Fort de plusieurs décennies d’expérience professionnelle, ce natif de Bamako a occupé des postes de premier plan aussi bien au niveau national qu’international : directeur régional de la police nationale du district de Bamako (décembre 2021-février 2025), directeur de la formation de la police nationale (avril 2021-décembre 2021), directeur de l’Ecole nationale de police (janvier 2018-avril 2021), directeur adjoint et directeur des études au sein de l’Ecole nationale de police (entre 2016 et 2018), officier chargé de la discipline et instructeur permanent à l’Ecole nationale de police (1997-2011), responsable formation de la Cellule de gestion des missions de paix humanitaire (2011). A ce titre, il a joué un rôle clé dans la préparation des policiers maliens pour les missions de paix des Nations unies depuis 2005. Il a aussi travaillé, entre 1994 à 1997, au sein du Groupement mobile de sécurité. Sur le plan international, il a mis son expertise au service des Nations unies en Haïti dans plusieurs Missions entre 2011 et 2016 et a, notamment, été chef de l’Unité des frontières de la Minustah (2015-2016), contribuant à la sécurisation des frontières terrestres, aériennes et maritimes du pays. Connu pour son leadership, ce cadre supérieur de la police malienne a, également, occupé des rôles de coordonnateur des FPU, de conseiller de la police haïtienne et de responsable de la section formation au sein de la Mission onusienne.

Titulaire d’un diplôme de l’Ecole d’Etat-major des Forces de sécurité du Mali et d’une maîtrise en droit public (option administration) obtenue à l’Université du Mali (2002-2003), Seydou Diarra a poursuivi sa formation en France où il a décroché un master 2 en sécurité intérieure à l’Université Jean Moulin Lyon III (2009-2010). Il est également diplômé de l’Ecole nationale supérieure de la police française (ENSP) et de l’Ecole supérieure de la police algérienne en tant que formateur.

Parallèlement, le contrôleur général de police Seydou Diarra a suivi plusieurs formations dans des domaines variés : maintien de la paix ; lutte contre la criminalité ; droits humains ; police de proximité et les techniques anti-terroristes en Italie, au Bénin, en Algérie et en France.

Doté d’un esprit analytique, d’une excellente capacité de communication et d’un sens aiguë de l’organisation, le contrôleur général de police Seydou Diarra, qui parle et écrit les langues (français, bambara et anglais), est reconnu pour son leadership, sa capacité à travailler en équipe et son expertise dans la formation des Forces de Sécurité.

En termes de distinctions, son engagement et son dévouement, lui ont valu plusieurs décorations honorifiques, parmi lesquelles : Médaille d’honneur de la police nationale, médaille de l’Étoile d’argent du Mérite national, chevalier de l’Ordre national, Médaille du mérite militaire, Médaille pour la Mission de paix des Nations unies en Haïti.

Boubacar Païtao

