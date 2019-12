Dans une déclaration dite «commune», les mouvements signataires de l’Accord pour la Paix demandent « Pardon » aux Maliens. La cérémonie de demande de pardon a eu lieu en marge de la prière du vendredi, à la Grande mosquée de Bamako, en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, visiblement très ému. Mais cette demande a fait réagir, jusque dans le camp de la CMA.

«Au peuple malien, Nous, CMA et plateforme, avec humilité, nous demandons le Pardon à tous les citoyens maliens. Nous demandons pardon aux victimes, nous demandons pardon à toutes les personnes de près, de loin, auxquelles et par notre fait, depuis 2012, nous avons porté un tort. Nous leur demandons pardon au nom de Dieu, au nom de ce peuple qui ne mérite pas les souffrances que nous lui avons fait subir. Nous leur demandons en retour que le peuple nous réponde et nous dise qu’il nous pardonne».Tel est le message lu, à la Grande mosquée, par Me HarounaToureh, Porte-parole de la Plateforme des Mouvements signataires du 14 juin à Alger.

Que vaut réellement cette demande de pardon?

Il est clair que dans un contexte de crise sécuritaire exacerbée par les tensions intercommunautaires, toute initiative de demande de pardon est salutaire. Cependant, pour beaucoup de Maliens, cette demande de pardon est peu sincère. Parce que, expliquent-ils notamment sur les réseaux sociaux, Me HarounaToureh, membre du Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA), n’est pas celui qui doit porter le message. Car, lui a pris les armes pour aider l’Etat. C’est aux membres de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) de demander pardon, si pardon, il doit en avoir.

Une fuite en avant

Dans un communiqué publié ce samedi 21 décembre, la CMA affirme n’avoir «aucun mandat» à Me Toureh, pour parler à son nom. En conséquence, la Coordination des Mouvements de l’Azawad assure que les propos de Me Tourehne l’engagent pas. Pour la CMA, «il est fort prématuré de présenter des excuses et/ou pardon», en ce moment de processus de mise en œuvre de l’Accord. Dans le communiqué, le mouvement des ex-rebelles, affirme sa disponibilité à demander pardon «solennellement sans démagogie par sa propre voix dans les moments et conditions opportunes et sans mandater quiconque».

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :