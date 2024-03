En prélude au dialogue inter-malien, le Conseil supérieur des Imghad et alliés a organisé, samedi, une grande rencontre dans la ville de Kidal. À laquelle a participé, le Chef général de la Tribu Kel Ansar Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansari dit Nasser, donnant ainsi un éclat particulier à la cérémonie.

Placée sous le thème “Cohésion sociale, Dialogue inter-malien et soutien aux autorités de la transition”, cette rencontre a réuni d’éminentes personnalités, comme des membres du gouvernement et ceux du CNT, des délégations régionales et sous-régionales.

Engagé pour le retour de la paix et la cohésion sociale, Abdoul Magid Ag Mohamed Ahmed Al Ansari dit Nasser ne pouvait évidemment en aucun cas rater cet important rendez-vous de Kidal, qui plus est, ancien bastion de la rébellion, un lieu idéal pour prêcher la bonne parole.

Au nom de l’ensemble de la communauté Kel Ansar, Nasser a mis l’accent sur l’unité nationale, la paix et le patriotisme. « Nous formons une communauté forte et résiliente, et il est de notre devoir de travailler main dans la main pour construire un avenir de prospérité et de coexistence pacifique entre les filles et les fils du Mali. En tant que membres de la communauté de Kidal, nous sommes tous responsables de la préservation et de l’unité nationale », a rappelé l’Amenokal des Kel Ansar.

Selon lui, la paix et le vivre-ensemble dans l’harmonie et la diversité constituent le fondement sur lequel est bâtie la vie de la population malienne. Cela, affirme-t-il, conformément à la vision du président de la Transition dans un Mali Koura en phase avec ses valeurs.

C’est dans ce cadre qu’il a remercié les autorités de transition en particulier, le Colonel Assimi Goïta, qui, par sa clairvoyance, a honoré l’ensemble des légitimités traditionnelles. Selon M. Nasser, au-delà de l’institutionnalisation du 11 novembre 2021, comme Journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles et culturelles, le Chef de l’Etat les a valorisés à travers la remise des insignes.

Présent à Kidal, le ministre de la Réconciliation de la Paix et de la Cohésion nationale, le Colonel Ismaël Wagué, a saisi l’opportunité pour inviter les déplacés à rentrer chez eux.

Il faut rappeler que cette rencontre se tient dans un contexte marqué par la reprise de la ville de Kidal par l’armée malienne aux mains de la rébellion du CSP-PSD, et la nomination du Général El Hadj Ag Gamou comme gouverneur de la région. Celui-ci, faut-il le rappeler, est membre de la communauté des Imghad et alliés.

Abdrahamane SISSOKO

Commentaires via Facebook :