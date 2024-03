Pour la paix et la réconciliation nationale, plus de 160 chefs coutumiers ont accepté, la main tendue du Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, en démissionnant «avec effet immédiat» du Conseil de l’Adrar des ifoghas, du HCIA et du Cadre stratégique permanent (CSP-PPC). Tous de la région de Kidal, ces leaders communautaires sont tous des adhérents au Conseil supérieur des Imghads et Alliés (CSIA) qui s’engagent à respecter l’autorité de l’État et à œuvrer pour la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. C’était à la faveur d’une rencontre présidée par le gouverneur de la région, le Général El Hadji Gamou. «Nous, chefs et conseillers de fraction du Cercle d’Aguelhok, déclarons notre démission avec effet immédiat du Conseil de l’Adrar et du Cadre stratégique permanent (CSP-PPC). Nous déclarons aussi notre soutien total aux idéaux de Son excellence, colonel Assimi Goïta, président de la Transition», a déclaré Agaly Ag Biga, porte-parole des chefs coutumiers d’Aguelhoc. Zeid Ag Noh, chef coutumier d’Imididagane Iminass, a également engagé sa communauté à accompagner le président de la Transition dans le cadre du Dialogue direct inter-Maliens».

En attendant, la question est de savoir si une paix durable est possible sans les leaders de la CMA, dont la plupart se trouvent sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé par la justice pour « association de malfaiteurs, actes de terrorisme, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de financement du terrorisme, de blanchiment de capitaux, d’assassinat, d’incendie volontaire, de blessures volontaires, de violences et voies de fait et de dommage à la propriété d’autrui ». Or, au nom de la paix il était peut-être préférable de tendre à nouveau la main aux ex-rebelles avant le démarrage du bateau « Dialogue direct inter-Maliens ».

Amidou Keita

