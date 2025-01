Réconciliation/paix : L’Alliance des Berabiches du Mali s’engage aux côtés des autorités pour un Mali uni et prospère

C’est suite à la première réunion du bureau exécutif de L’Alliance des Berabiches du Mali ABM tenue le lundi 06 janvier 2025 au siège des Berabiches à Tombouctou que cette information a été rendu publique à travers leur communiqué N°01/01/2025/BE-ABM et ` annonce son retrait officiel de toute affiliation aux mouvements armés ou politiques prônant des idéaux séparatistes ou contraires aux valeurs républicaines.

Ce tournant marque une volonté affirmée de contribuer à la construction d’un Mali uni, cohérent et prospère par les dix responsables de la communauté de l’Alliance des Berabiches du Mali (ABM) ( Si Med O Med Salem, Jamal El Oumrany, Sidi Ali Ould Bagna, Sidi Ely Ould Med Soultan, Omar Ould Med Elmaouloud, Baba Ould Sidi Ely, Sidi Med Ould El Wali, Boubacr Sadegh Ould Med Lamine, Elhaj Ould Minmine et Mohamed Ould Salah Soultane.

Un désengagement fort et symbolique car dans le communiqué signé par dix figures influentes de la communauté Berabiche, l’ABM a clairement affiché sa position. « Nous démissionnons de tous les projets ou mouvements ayant pour objectif de compromettre l’unité, la cohésion et l’intégrité territoriale du Mali », ils s’opposent fermement à toute velléité séparatiste ou agenda contraire à l’intérêt national. Et ils ont également averti que tout membre impliqué dans de telles initiatives serait considéré comme démissionnaire de facto de l’organisation, renforçant ainsi son engagement pour l’unité nationale.

Pour leur soutien affiché à la Transition pour une démarche solidaire, l’ABM a exprimé son soutien au Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, et au Général de Corps d’Armée Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale. L’Alliance salue leurs efforts pour maintenir la stabilité et renforcer la paix dans le pays. En faisant elle invite les Berabiches et à la nation à s’aligner sur ce nouveau paradigme, basé sur la préservation des valeurs républicaines, la promotion de la paix sociale et le dialogue constructif. En s’engageant à défendre les intérêts des citoyens par des moyens pacifiques, elle souligne également l’importance de promouvoir la culture et la langue arabe dans un Mali diversifié et inclusif.

Cette déclaration pourrait être considérée comme une étape clé pour la cohésion nationale car ce repositionnement stratégique de l’Alliance des Berabiches est un message fort dans un contexte où le Mali aspire à se relever des tensions internes. En se désolidarisant des mouvements armés et en soutenant les autorités, l’ABM joue un rôle déterminant dans la consolidation de la cohésion nationale et la reconstruction d’un État fort. Et aussi démontre que l’unité et la coopération sont des leviers indispensables pour bâtir un Mali prospère et solidaire. Cette initiative pourrait inspirer d’autres groupes à emboîter le pas, renforçant ainsi la dynamique nationale vers une paix durable.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

