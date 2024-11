Mali : Regards croisés sur la récupération de Kidal par l’État

Un an après la reprise de Kidal par les autorités maliennes, particulièrement par l’Armée, je pense qu’aujourd’hui, la ville voit une tranquillité à l’horizon.

Assikaday Ag, directeur général de la radio Tisdas Kidal : «Je demande aux autorités de faire de Kidal, une région émancipée, de paix et de prospérité»

C’est pour dire que de nos jours, on sent réellement qu’il y a un retour des droits, un retour de l’Administration en général et tous les services sociaux de base notamment l’éducation, l’hydraulique et l’énergie. Aussi, tous les autres services qui s’occupent des affaires de la population sont en place à Kidal. Ce 14 novembre sera un jour très différent des moments passés. C’est mon aperçu personnel sur la situation parce que je le vis de 2012 à maintenant. On peut dire que Kidal d’aujourd’hui n’est pas du tout comparable à celui d’avant cette date du 14 novembre 2023.

Les perspectives se dessinent d’elles-mêmes. Une des perspectives, c’est qu’aujourd’hui à Kidal, l’essentiel des services, particulièrement celui de l’éducation, est en train de s’installer. Un certain nombre d’enseignants sont déjà à Kidal depuis un temps. C’est une perspective à laquelle on s’attendait et qui est en voie de se réaliser.

L’autre perspective concerne les dispositions à prendre pour permettre de sécuriser les citoyens et leurs biens. C’est ce que nous les Kidalois attendent. Parce que nous avions rompu avec cela depuis une décennie. Voir une année après que cela pointe à l’horizon est extrêmement important pour nous. Pourvu que la situation s’améliore et continue de s’améliorer, je souhaite aux autorités de la Transition des jours meilleurs.

Si on continue ainsi, je pense qu’on serait dans un Kidal heureux qui ressemblera à toutes les autres régions du Mali. Je souhaite aussi une bonne gouvernance et j’exige aux autorités de faire de Kidal, une région émancipée, de paix et de prospérité».

Souleymane SIDIBE

