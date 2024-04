Le gouverneur de la région de Kidal, le général de division Alhadji Ag Gamou, a rencontré le dimanche 14 avril 2024 à l’ex-Cres de Badalabougou, les ressortissants de la région de Kidal présents à Bamako et environs.

Des sujets comme les informations sur la situation générale de la région de Kidal, les échanges interactifs entre les participants et les propositions de solutions aux problèmes soulevés ont été débattus.

Il ressort que l’une des recommandations au cours de la rencontre est qu’il y ait des cadres de la région de Kidal au sein du Comité de pilotage du Dialogue inter-malien, en plus du général de corps d’armée qui représente sa corporation.

Les aspects comme le retour des populations, notamment les fonctionnaires avec eux les services sociaux de base, la participation des cadres de Kidal dans le Comité de pilotage Dialogue-inter malien, la disponibilité des cadres pour accompagner le gouverneur dans sa noble mission, la mise en place d’une association des cadres ressortissants et sympathisants de la région de Kidal, et le bon vivre ensemble, ont été passés au peigne fin par le gouverneur.

Le général de division Alhadji Ag Gamou a suffisamment échangé avec les ressortissants de Kidal résident à Bamako. Le moins que l’on puisse dire, chacun est retourné chez lui avec des enseignements.

Le chef de l’exécutif régional de la 8e région a dit ceci : “J’ai rencontré les ressortissants de Kidal résidant à Bamako pour parler des problèmes de la région de Kidal et du Mali en général. Je les ai invités à s’impliquer pour la région de Kidal, surtout parce qu’ils sont Kidalois et la région a besoin de ses cadres. Que tout ce beau monde s’implique à relever les défis dans la région. J’ai fait la situation, depuis ma nomination à ce jour, ce que l’Etat a fait en cinq, six mois c’est énorme, c’est beaucoup pour la région de Kidal. Le retour de l’administration, les services sociaux de base en place, les écoles sont rouvertes, les centres de santé sont rouverts. J’ai récemment fait une tournée dans les localités d’Aguelhok, Anéfis et Tessalit et tout va bien. Les participants, je les ai invités à s’impliquer dans la paix, la réconciliation et le processus du vivre ensemble”.

Les femmes en avant pour le processus de la paix

Les femmes de la région en général étaient à la rencontre et se disent prêtes à soutenir les autorités de la Transition. Une des participantes a affirmé : “Je n’ai jamais franchi la frontière du Mali en dehors de là où j’ai fait mes études. Je ne connais que le Mali et Kidal. Nous sommes des femmes, il y a ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire. Nous sommes des femmes prêtes à faire le déplacement sur Kidal pour accompagner et soutenir les autorités, notamment le gouverneur pour que la paix revienne et qu’elle soit pérenne”.

A l’issue de la rencontre, il ressort neuf thématiques très importantes qui feront l’objet de débats entre les cadres ressortissants de la région de Kidal, à savoir : les problèmes de sécurité au niveau de la région de Kidal, la nécessité du retour des populations déplacées à l’intérieur et à l’extérieur de la région, le retour des fonctionnaires notamment les enseignants pour faire redémarrer les services sociaux de base, les modalités de participation des ressortissants de Kidal au Dialogue inter-malien en cours, la nécessité pour les ressortissants de Kidal de s’organiser en collectif pour défendre leurs intérêts et accompagner les autorités nationales et régionales pour le retour de la paix et du vivre-ensemble dans la région de Kidal en particulier et au Mali en général, la disponibilité des femmes et des jeunes pour accompagner les autorités au niveau régional et même national, la promotion du vivre-ensemble et de la réconciliation nationale particulièrement dans la région de Kidal, la nécessité de bien connaître les réalités locales des Kel Adagh pour bien comprendre certains phénomènes et problématiques et bien administrer les populations de la région de Kidal, importance de connaître l’histoire et la culture du milieu nomade de l’Adagh, les principaux enjeux et défis géostratégiques et géopolitiques au niveau du Nord du Mali et de la région de Kidal en particulier et le développement, chômage des jeunes, activités des ONG au niveau de la région de Kidal.

Sarr

