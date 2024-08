Dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de la Charte nationale pour la paix, des membres de la commission chargée de la rédaction de ce projet de document ont rencontré les forces des Régions de Kidal, Ménaka et Gao.

La rencontre a eu lieu, mardi à Gao sous la présidence du gouverneur de cette région. Le général Moussa Moriba Traoré avait à ses côtés des membres de la commission ; notamment Mamadou Diamoutani et Attaher Ag Iknane. Objectif : recueillir leurs avis, propositions et recommandations. «Nous voudrons avoir la contribution, la participation des forces vives, des confessions religieuses, des autorités traditionnelles et des légitimités des trois régions afin d’améliorer l’avant-projet de charte», a expliqué Mamadou Diamoutani.

Idrissa Coulibaly, participant de Kidal, a déclaré que sa région mettra tout en œuvre pour la construction et la promotion de la paix au Mali. Afin que le pays retrouve sa cohésion, sa quiétude d’antan et son vivre ensemble légendaire, at-il ajouté. Les délégués de l’Adrar des Ifogas ont recommandé de mener une étude approfondie pour mieux cerner les causes et les conséquences des crises notamment les rébellions cycliques qui ont tous éclaté sur le sol de la Région de Kidal. Ils ont également proposé de réfléchir au rôle que la femme surtout Kel tamasheq pourrait jouer dans la construction de la paix, la vulgarisation, la promotion de la paix et la cohésion nationale.

Les autorités religieuses et les légitimités traditionnelles de Gao ont préconisé le respect et l’application des lois et textes réglementaires en vigueur dans notre pays, la sécurisation des personnes et de leurs biens, le désarmement des groupes armés républicains, la réinsertion des ex-combattants et l’opérationnalisation de toutes les circonscriptions administratives.

À l’ouverture des travaux, le gouverneur de la Région de Gao, le général Moussa Moriba Traoré a insisté sur l’importance de la rédaction de cette charte pour le pays. Il a félicité le président de la Transition, le colonel Assimi Goita, pour la mise en place de la commission nationale de rédaction de l’avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale.

Abdrahamane TOURE / AMAP – Gao

