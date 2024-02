Jeudi dernier, les «nommés de la nation» se sont rendus dans la contrée au cœur du crise malienne, Kidal, pour s’imprégner des réalités locales. Un rendez-vous que le ministre de la Réconciliation, Colonel-Major Ismaël Wagué, a honoré de sa présence en compagnie d’une délégation gouvernementale de haut niveau, composée de collègues du Gouvernement. Dans la délégation conduite par le Ministre d’État- Porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga, figurait également des membres du CNT, notamment Nouhoum Sarr et Assane Sidibé. Le beau monde de Bamako s’est retrouvé autour du Général Gamou, actuel gouverneur de Kidal, dont la présence est démentie aux récentes supputations d’une retraite sur Bamako. Il fera une visite de plusieurs sites et zones du terroir avant une conférence des cadres avec ses prestigieux visiteurs. À l’occasion, le Gouverneur de Kidal, au nom des populations de la région, a exprimé ses reconnaissances et remerciements à l’endroit des plus Hautes Autorités de la Transition.

De son côté, le ministre de l’administration territoriale a réaffirmé l’engagement de l’État à une reconquête effective du territoire. Abdoulaye Maiga en a profité pour recenser les préoccupations de la région récemment contrôlée par les mouvement autonomistes et dont il s’est réjoui de la reprise par les FAMAs ainsi que du retour progressif de l’administration et des services sociaux de base. Une visite qui apparaît comme un avant-goût annonciateur d’une prochaine parade du chef Suprême des armées.

Pour la Paix, aucun sacrifice n’est de trop !

I Keita

