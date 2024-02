C’est à travers une lettre ouverte adressée au président de l’Association des Amis de la Culture Peule – Tabital Pulaaku Mali (AACP- TPM) signée par des membres influents dont la plupart sont des vice-présidents et de secrétaires au nombre de dix neuf en relation avec les derniers développements survenus sur la marche de leur association. Car selon eux M. Abou Sow, Président du Bureau, constatant le désaccord de la majorité du Bureau sur sa politique et ligne de conduite vis à vis de l’Association, engageant une épreuve de force contre le Bureau et lançant dans une politique de fuite en avant et de violation des textes réglementaires (Statuts et règlement intérieur) de l’Association.

Selon les explications des dix-neuf membres , en plus du fait que très souvent des initiatives qui engagent le Bureau sont prises unilatéralement par le Président Abou Sow, qui de ce fait met régulièrement le Bureau devant le fait accompli, le Bureau note en particulier que plusieurs fois, en dépit des avis majoritairement exprimés par les membres du Bureau en réunions, leur Président en violation des Statuts et règlement intérieur outrepasse ses prérogatives et impose ses points de vue.

C’est pourquoi le Bureau proteste et condamne vigoureusement le mépris avec lequel il les traite. Ce qui est particulièrement grave et intolérable, c’est le mépris avec lequel il a traité ses ainés, les honorables membres de la Commission ad hoc, en faisant fi des conclusions de leur rapport sur la mise en place du Bureau des femmes TPM, rapport dans lequel ils ont clairement demandé l’annulation du simulacre de vote organisé par la commission dite de mise en place du bureau du mouvement des femmes. Et pourtant, c’est sur sa propre instigation et sur la base de ses propositions que ce Comité ad hoc des sages a été mis en place et missionné. On ne manque pas de respect à des ainés qui n’ont fait que dire la vérité, et cela à notre demande !

Ajoutent ’ils les membres du Bureau National TPM signataires de cette lettre, refusant de cautionner la politique d’abandon des acquis de Tabital Pulaaku au profit d’une politique d’inféodation à d’autres intérêts que ceux de l’association et de la Pulaaku. Et décident, au vue de ces fautes graves et sciemment répétées, de rappeler à l’ ordre Mr Abou Sow, en l’intimant de reconsidérer immédiatement sa décision de maintenir le résultat du vote illégal fait par la Commission de mise en place du bureau des femmes de TPM qui, en violation de nos textes, a pris part au vote pour le choix de la Présidente du bureau des femmes TPM. Faute de quoi le Bureau Exécutif de TPM prendra toutes les dispositions pour faire rétablir l’ordre et la discipline au sein du Bureau et de l’Association.

Bokoum Abdoul Momini

