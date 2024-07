La Fête du trône au Maroc est un événement national qui est célébré le 30 juillet de chaque année, entrecoupé de plusieurs cérémonies officielles et populaires, qui correspond à l’anniversaire de l’intronisation du Roi et de son allégeance officielle. En effet, Mohammed VI Ben al-Hassan a été déclaré officiellement Roi le 30 juillet 1999. En mémoire de cette occasion, plusieurs manifestations et démonstrations sont couvertes à la télévision, dont des activités publiques et une longue célébration pour commémorer l’événement. Cette fête, selon certains spécialistes, est “un élément de tradition” auquel les Marocains sont très attachés, mais d’autres qualifient plutôt l’évènement de “rituel qui permet à la monarchie Alaouite de confirmer tous les ans son pouvoir au Maroc”. Quoi qu’il en soit, c’est un moment de ferveur intense unissant le peuple à son roi, un moment au cours duquel le Souverain célèbre son arrivée dans un esprit de cohésion et d’unité. Sur un tout autre plan, la fête du roi est une autre manière de découvrir le Maroc. Aperçu sur une Fête du Trône qu’un tout un peuple attend avec impatience.

La Fête du Trône s’est rapidement imposée comme étant un moment fort de l’année civile du Maroc. Le Souverain célèbre alors son arrivée, entendant retrouver l’esprit de cohésion et d’unité, qui a fait de cette fête du Trône un évènement majeur dans l’été marocain.

Même si Mohammed VI a renoncé aux fastes des festivités, appréciées par son défunt père, Hassan II, il n’en demeure pas moins vrai que chaque ville du Maroc sortira ses drapeaux, et revêtira ses plus beaux atours. Il y aura des feux d’artifice et des parades.

La Fête du Trône est la plus importante fête civile au Maroc, parmi un total de huit (8) fêtes nationales, à savoir le Manifeste de l’Indépendance (11 janvier), la fête du travail (1er mai), la Fête du Trône (30 juillet), l’allégeance Oued Eddahab (14 août), la révolution du Roi et du Peuple au Maroc (20 août), la fête de la Jeunesse (21 août), le jour de l’An Hégire (marque le début d’année dans le calendrier hégirien ou musulman), et le jour de l´Achoura (le dixième jour du 1er mois de l’année hégirienne, le Muharamm).

Certainement que, le jour J, Sa Majesté le roi prononcera un discours, élargira de son droit de Grâce certains prisonniers et procédera à la décoration et/ou nomination aux grades de militaires.

L’histoire de la Fête du Trône

En 1934, pour le septième anniversaire de l’ascension au trône de Mohammed ben Youssef (futur Mohammed V), la Fête du Trône est devenue officielle, depuis la publication d’un décret ministériel publié par Mohammed El Mokri le 26 octobre 1934. La décision ministérielle a eu lieu le 31 octobre 1934, et a été publiée dans le Bulletin officiel le 2 novembre 1934. Elle est composée de plusieurs éléments dont les plus importants sont que chaque ville marocaine se doit d’organiser des festivités et des célébrations musicales, décorer les rues aux couleurs du drapeau, et distribuer des vêtements et de la nourriture aux associations de bienfaisance.

C’est en 1933, le 18 novembre, que se déroula la 1ère fête du trône dans la ville de Salé. Il s’agissait principalement d’un mouvement, initié par plusieurs revues dont la célèbre “L’action du peuple”.

On fêtait alors l’accession au trône de Mohammed V le 18 novembre 1927. Puis, avec le roi Hassan II, cette fête du trône fut placée au 3 mars de chaque année. Si vous visitez le Maroc à cette occasion, vous entendrez parler de la Fête du Trône en termes élogieux, puisqu’elle caractérisait l’union de toutes les minorités marocaines contre la politique coloniale française. L’esprit marocain y trouvait donc une consécration. Certes, l’esprit n’est plus le même aujourd’hui, mais la Fête du Trône reste un moment spécifique au Maroc.

Le discours

Aujourd’hui encore, la fête du Trône reste l’occasion de mettre en avant une ville du pays. Mais, où que vous soyez, vous assisterez aux nombreuses célébrations officielles de la Fête du Trône.

A cette occasion, le souverain marocain prononce un discours, relayé par tous les médias du pays, sur l’état du pays mais aussi sur les projets et réalisations, qui seront menés dans l’année à venir. C’est durant la Fête du Trône du 18 novembre 1952, que Mohammed ben Youssef a prononcé un discours au Palais Royal de Rabat, que les nationalistes ont considéré comme principal déclencheur de la “Révolution du Roi et du Peuple”. Depuis, fut instauré le Discours du Trône.

Mais la Fête du Trône est aussi l’occasion de diverses manifestations officielles (La grâce du Roi pour certains prisonniers, le serment des nouveaux promus des Ecoles militaires du pays…)

La réception

La réception est une cérémonie de décoration de personnalités nationales et de hautes autorités étrangères par des médailles, en reconnaissance de leurs efforts et leur amour pour le Maroc.

Voici une liste des décorations utilisées dans cette cérémonie, comme publié au chapitre 15 du dahir n° 1.00.218 de l’année 2000.

– Ordre du Trône de 1re classe (seulement pour les chefs d’Etat)

– Ordre du Trône de 2e classe (commandeur)

– Ordre du Trône de 3e classe (officier)

– Ordre du Trône de 4e classe (chevalier)

La cérémonie d’assermentation et le dîner

Durant l’assermentation, des officiers diplômés des écoles paramilitaires et militaires, le 31 juillet, le Roi s’adresse aux différents corps et leur donne des appellations.

Après le discours du Roi, aussi en tant que Commandant suprême et chef d’état-major des Forces armées royales, les officiers prêtent serment en sa présence. Le Roi examine ensuite le salut militaire aux drapeaux et insignes écoles militaires nationales et les paramilitaires, et la cérémonie se termine par des officiers de haut rang mis à niveau.

Et souvent, dirigé par le prince Moulay Rachid, un dîner est offert dans le club des officiers dans le cadre de la célébration de cet événement, qui fait partie de la Fête du Trône.

El Hadj A.B. HAIDARA

