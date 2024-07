La Cellule de Planification de Statistique (CPS) en partenariat avec le Projet PHASAOC, a organisé le jeudi 25 juillet 2024 une formation à l’intention des agents contrôleurs sur la santé et sécurité et code de bonne conduite. Cette activité s’inscrit dans le cadre du Recensement général agricole de 2024 au Mali.

Ils sont près d’une soixantaine d’agents contrôleurs des régions du nord et du district de Bamako à prendre part à cette formation. La cérémonie inaugurale a été présidée par la Cheffe de l’Unité Statistique de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Développement Rural, Mme Traoré Assitan Traoré et M. Amadou Kamissoko du PHASAOC.

Dans son intervention, la Cheffe de l’Unité Statistique de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Développement, fera savoir que la présente vise à mieux outiller les compétences des contrôleurs et des superviseurs appelés à être sur le terrain dans le cadre de leur mission de recensement. Selon ses dires, il essentiel que les agents soient imprégnés des connaissances en matière de santé-sécurité ainsi que les contenus du code de bonne conduite, ce pour se sécuriser et sécuriser les populations.

Des propos corroborés par ceux du spécialiste en environnement et développement social du Projet d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC), Mamadou Gaba, qui a son tour, a souligné l’importance de former les agents contrôleurs sur ces sujets avant leur déploiement sur le terrain afin qu’ils puissent bien mener les opérations de recensement de la meilleure manière qu’elle puisse être. Il Indique que les différentes modules de la formation à savoir : ‘Santé –sécurité au travail, code de conduite violence basée sur le genre, l’exploitation abus sexuel, harcèlement sexuel et genre.

Quant à M. Amadou Kamissoko, gestionnaire projet au PHASAOC, notera que le PHASAOC à travers cette formation cherche à accompagner les bénéficiaires pour une bonne production de statistiques agricoles. En effet, le Projet régional d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (PHASAOC) a pour objectif de renforcer les capacités statistiques de ses bénéficiaires dans le but d’améliorer la qualité de la production de données, l’accès aux données et leur utilisation, la modernisation des systèmes statistiques ainsi que l’harmonisation régionale.

Soulignons le RGA (recensement général agricole) a débité le 1er avril au Mali, et il va se poursuivre jusqu’ au 31 juillet 2024 sur l’ensemble des pays, à la présente date des contrôleurs régionaux ont déjà débuté leur opération de recensement. Le RGA vise à fournir au gouvernement et autres acteurs du secteur rural des données fiables.

