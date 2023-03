𝐋𝐄𝐒 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝐆𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐒𝐄𝐒 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐌. 𝐌𝐎𝐒𝐒𝐀 𝐀𝐆 𝐀𝐓𝐓𝐀𝐇𝐄𝐑 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐀 𝐉𝐎𝐔𝐑𝐍𝐄𝐄 𝐃𝐄 𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐎𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄

Pour la Journée de Mobilisation Patriotique et d’Engagement de la Jeunesse pour Soutenir la Transition, les membres du gouvernement ne sont pas restés en marge de l’événement.

Ils ont répondu massivement à l’appel du ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne avec à leur tête le ministre d’Etat, en Charge de l’Administration Territoriale et de la de Décentralisation, Le Colonel Abdoulaye MAIGA.

Ce grand rendez-vous patriotique placé sous la très haute présidence du président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi GOITA, a été présidé par le ministre d’Etat. C’était au Palais des Sports Salamatou MAIGA, ce samedi 18 mars 2023.

Pour l’occasion, le ministre d’Etat, au nom du président de la Transition a salué et félicité son collègue Monsieur Mossa Ag Attaher pour l’initiative et pour la réussite de l’événement.

Il a également exprimé ses mots de satisfaction pour la grande mobilisation de la jeunesse en Écho à l’appel du président de la Transition, Chef de l’Etat, grâce à l’engagement du ministre monsieur Mossa Ag Attaher.

Enfin, il a invité la jeunesse à rester mobilisée et engagée pour la réussite de la transition.

