Yssa Claude Touré, maire-signataire à Sabalibougou cumule une somme d’expériences avec une connaissance parfaite du jeu politique local. Il est membre depuis 2004 du Conseil communal de la Commune V du District de Bamako.

Il n’est pas dans l’à peu-près et ne porte pas d’hypocrites gants de velours pour dire ce qu’il pense réellement, et bien souvent en des termes durs. Une qualité ou un défaut en politique ? Allez savoir ?

Une certitude cependant: on ne se refait pas à 50 ans et, du coup, la raideur comportementale et la franchise verbale, quoique cela lui en coûte, sont devenues, au fil des ans, les meilleurs atouts de ce fils béni du terroir «Jitoumien». Et sans doute aussi le secret de sa longévité politique au Conseil communal de la Commune V, au sein duquel il effectua son entrée en 2004, sous les couleurs de l’Urd !

La commune sera ensuite dirigée par Demba Fané, jeune cadre politique de ce parti, élu maire dans les conditions pour le moins rocambolesques à cause d’un sulfureux «coup de Jarnac» reçu de sa propre formation, le Cnid-Fyt. Lequel perdit ainsi le fauteuil au profit d’un illustre inconnu au bataillon des leaders les plus respectés dans la commune.

En avril 2009, Claude rempile pour un nouveau mandat. Le titulaire du fauteuil n’est autre que Boubacar Ba dit Bill, élu grâce à une liste d’alliance Adema-Rpm-Mpr. Véritable cas emblématique de la démocratie locale, Boubacar Ba Bill est le seul “cadre abeilles” qui aura passé plus d’une vingtaine d’années – sans interruption – à la tête de la Section Adema de la CV, avant de passer ensuite le flambeau à un jeune cadre ayant le profil de l’emploi. Un grand «Janjo» pour Bill, comme on le dit chez nous les malinkés !

A la suite d’une violente dissidence interne au sein de l’Urd, Yssa Claude Touré rejoint l’ancien ministre Oumar Ibrahim Touré «ce grand Monsieur» dans cette nouvelle aventure au sein de l’Alliance pour la République (Apr) sous les couleurs duquel parti, classé 4è avec 4 conseillers, il sera élu lors des communales de novembre 2016.

Comme on peut le constater, c’est cette somme d’expériences cumulées, de connaissance parfaite du jeu politique local souvent rythmé de coups bas et surtout de coups de poignards dans le dos, qui constituent la force politique réelle de Claude, ainsi que le sérieux qu’il inspire à tous les agents qui travaillent à ses côtés.

