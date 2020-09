Secret de femme : Derrière chaque belle femme, se cache un grand homme

Selon un vieux dicton derrière chaque grand homme, se cache une grande dame. Ceci est valable pour la femme. “Derrière une grande dame, se cache l’œuvre d’un grand homme”.

En chaque femme sommeille une tigresse, une nymphe, une gagnante. Il suffit qu’elle tombe sur un bel homme qui sache la valoriser pour mettre au soleil ses valeurs. Pourtant certains hommes en inconditionnels insatisfaits sont perpétuellement attirés par de belles muses au dehors, trop occupés à aller de conquête en conquête ils oublient de valoriser celles avec qui ils ont lié leur destin. Oubliant que la grandeur, l’élégance, la générosité du cœur ingrédients de la beauté qui les attirent comme une mouche par le miel, ne reposent en général que sur la quiétude du cœur. Car telle une fleur qui s’éclot à la levée du soleil, la beauté chez la femme (traits physiques, bonté, noblesse de l’âme et compétence professionnelle) est souvent encouragée ou freinés suivant l’attitude de celui avec qui elle partage son quotidien.

Pour se réaliser il est important d’être accompagné par un compagnon qui croit en vous, qui vous comprenne et surtout qui vous aide à atteindre vos objectifs. Comment y parvenir quand on est en contact de “conjoint toxique” c’est à dire un homme qui relègue vos hobby et activés professionnelles au second plan ?

Une femme qui se sait aimée, appréciée par l’élu de son cœur, ne rechignerait sur aucun effort pour se mettre en valeur en prenant soin d’elle-même dont le premier secret réside à la paix du cœur et de l’âme. Quand vous faites ployer votre femme sous le stress de votre infidélité ou de votre manque d’attention, alors ne soyez point étonné que sa beauté se fane sous la peine que vous lui infligez. Vous êtes en extase devant une inconnue, vous admirez son sens d’entrepreneuriat, sa beauté et son dynamisme. Vous vous dites que vous auriez aimé avoir à vos côtés cette perle rare, allant parfois en à vouloir à celle que vous avez chez vous, et à qui vous reprochez sa négligence, son manque de soins. Il serait peut-être temps pour vous, de mieux vous occupez d’elle. Car elle aurait été cette même perle si elle était tombée sur un autre homme que vous. Un homme au petit soin pour sa femme ! En effet, derrière chaque grande dame se cache un grand homme !



Khadydiatou Sanogo / maliweb.net

