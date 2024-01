CAN Côte d’Ivoire 2023: Le sélectionneur du Ghana Chris Hughton limogé

La Fédération Ghanéenne de Football a annoncé le limogeage de son sélectionneur, Chris Hughton, à la suite de leur élimination prématurée en phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Les Black Stars ont clôturé la phase de groupes du Groupe B avec seulement deux points, réalisant des matchs nuls 2-2 contre l’Égypte et le Mozambique, et une défaite initiale de 2-1 contre le Cap-Vert. Les espoirs lointains de se qualifier en huitièmes en tant que l’une des quatre meilleures équipes classées troisièmes ont été anéantis ce mardi où les résultats ont tourné contre eux.

Chris Hughton, qui avait pris les rênes de l’équipe en février 2023, a été immédiatement relevé de ses fonctions, marquant ainsi la fin abrupte de son mandat en tant que sélectionneur des Black Stars.

La Fédération Ghanéenne de Football a également annoncé la dissolution du staff technique des Black Stars. Une déclaration qui soulève des questions sur les raisons profondes de cette réorganisation et qui laisse entrevoir des changements majeurs à venir dans le paysage footballistique ghanéen.

La Fédération a assuré qu’elle fournira dans les prochains jours une feuille de route détaillant le staff qui prendra l’équipe nationale

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV

— 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 23, 2024