Du franc CFA à l’Eco: “C’est demander aux Africains de choisir à quelle sauce ils seront mangés”

“C’est aux Africains d’utiliser leurs ressources à bon escient et au profit de leurs peuples. S’ils font le choix de créer une monnaie commune dans cette zone, ils doivent mettre en commun leurs richesses en hydrocarbures et en minerais stratégiques pour garantir eux-mêmes, et par leurs propres moyens, cette monnaie sans recourir à une quelconque puissance étrangère au continent, et qui plus est l’ancien colonisateur, qui a maintenu ses intérêts au détriment des Africains par le franc CFA et les maintiendra avec l’Eco”, explique-t-il.