Coupe du monde U17 (Q) : manita et quarts de finale pour le Mali !

Cinq jours après avoir infligé cinq buts au Canada, le Mali a fait aussi bien sinon mieux ce mardi en collant une manita 5-0 au Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 2023, au Gelora Bung Tomo Stadium de Sarabuya (Indonésie). Les Aiglonnets ont plié le match dès le premier quart d’heure avant de parachever leur succès peu après la reprise.

Démarrage tambour battant pour le Mali. Six minutes après un premier avertissement de Mahamoud Barry qui tirait dans les bras du gardien à gauche (3e), le milieu relayeur des Étoiles du Mandé parachevait une belle action collective en trouvant le petit filet gauche de Bedolla Muñozledo suite à une remise en pivot d’Ibrahim Diarra (1-0, 9e). Il réalisait le doublé en moins de cinq minutes grâce au même geste en profitant d’un caviar d’Ibrahim Kanaté qui venait de mystifier son vis-à-vis à gauche (2-0, 13e). Aussitôt sur l’engagement, I. Diarra, déjà passeur décisif sur l’ouverture du score, se muait en buteur en logeant un enroulé dans le petit filet droit de Muñozledo coupable d’une faute de main (3-0, 15e).

La tête sous l’eau, le Tricolor tentait seulement à la 17e. Derrière, Muñozledo repoussait l’échéance en remportant un face-à-face dans la surface (20e), puis en faisant barrage face à Ange Martial Tia, lequel avait été trouvé dans la profondeur après une récupération haute d’un coéquipier (23e). La domination malienne était écrasante et les statistiques éloquentes : à la demi-heure de jeu, les Nord-Américains avaient concédé 17 tirs dont 6 cadrés et ne bénéficiaient que de moins de 30% de possession ! Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Navarrete Torres se rendait coupable d’une main dans la surface, sanctionnée d’un penalty transformé par Kanaté (4-0, 37e).

Jusque-là peu sollicité, Bourama Koné faisait le nécessaire pour préserver sa cage inviolée en effectuant deux sorties décisives face à José Urías (44e, 45e+2). Au retour des vestiaires, A. M. Tia participait également à la fête en reprenant d’une tête plongeante, à bout portant, un centre de Barry devant la défense (5-0, 50e). Le match baissait ensuite légèrement en intensité après les sorties de Kanaté, I. Diarra et Barry (77e), jusqu’aux arrêts de jeu où le rentrant Moussa Diop touchait le poteau gauche de Muñozledo, tout heureux de voir le ballon lui rebondir sur le visage (90e+2).

Après le Brésil et l’Espagne, victorieux lundi de l’Équateur et du Japon, les Aiglonnets accèdent ainsi aux quarts de finale avec l’Allemagne, tombeur au forceps des États-Unis (3-2) dans le même temps à Java. Ils affronteront samedi le vainqueur de Maroc-Iran (13h, heure française).

9′ 🇲🇱 1-0 🇲🇽

13′ 🇲🇱 2-0 🇲🇽

15′ 🇲🇱 3-0 🇲🇽

