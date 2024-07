C’est ce vendredi 26 juillet à 17 h 30 GMT que les Jeux olympiques de Paris seront officiellement lancés en présence de plusieurs personnalités et invités de marque ainsi que de nombreuses stars internationales de la musique dont Céline Dion, Aya Nakamura, Lady Gaga. Et pour la première fois, ce spectacle grandiose et unique n’aura pas lieu dans un stade, mais à ciel ouvert. Au total, 206 nations devraient parader sur la scène à bord d’une centaine de bateaux, pour 10 500 athlètes. La boxeuse Fatoumata Marine Camara et le nageur Alexien Kouma sont désignés porte-drapeaux du Mali. En tout état de cause, les organisateurs des Jeux olympiques promettent un show grandiose. Les téléspectateurs du monde entier pourront (re) découvrir le Grand Palais, le Louvre, la Cathédrale Notre-Dame ou encore les différents ponts qui traversent la capitale parisienne depuis des siècles.

ça y est ! Le coup d’envoi officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 sera donné ce vendredi 26 juillet. L’événement se tiendra jusqu’au 11 août prochain. Tout est fin prêt pour une cérémonie grandiose ce soir à partir de 17 h 30 GMT sous la présidence du président français Emmanuel Macron. De nombreuses personnalités dont plusieurs chefs d’Etat seront également de la fête.

Selon le programme dévoilé, pendant plus de trois heures, bateaux, artistes et athlètes vont défiler sur la Seine en plein air. Des stars internationales comme Céline Dion, Aya Nakamura, Lady Gaga sont annoncées pour participer à la fête.

La cérémonie d’ouverture devrait en principe durer jusqu’à 21 h 15 (GMT), avec l’allumage de la Vasque olympique par le dernier porteur de la flamme, dont on ignore jusque-là le nom. Elle aura lieu sur la Seine, avec des bateaux qui circuleront sur 6 km entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna, en plein centre de Paris.L’événement sera retransmis en direct sur France 2 et commenté par Laurent Delahousse. Plus de 300 000 spectateurs sont attendus sur les quais, alors que 80 écrans géants seront mis à disposition du public dans la capitale afin d’être des témoins oculaires.

400 danseurs et 3 000 artistes

“Conçue par le directeur artistique Thomas Jolly, cette immense cérémonie dans un contexte inédit devrait voir défiler pas moins de 12 tableaux sur la scène, avec la styliste Daphné Bürki aux commandes des tenues. Thomas Jolly s’est entouré de la scénariste Fanny Herrero, l’écrivaine Leïla Slimani, l’historien Patrick Boucheron et le dramaturge Damien Gabriac pour créer l’arc narratif autour de ce show. Côté chorégraphie, c’est Maud Le Pladec qui est chargée de coordonner les prestations de 400 danseurs, alors que plus de 3 000 artistes devraient se produire ce vendredi soir”, précise le journal Le Parisien. Avant de souligner que : “c’est la première fois que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques va se dérouler en extérieur, six ans après une expérience concluante sur l’avenue du 9-Juillet à Buenos Aires (Argentine) dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Parmi les tableaux attendus, des champions de BMX et de skate ont passé des heures à répéter dans le but de réaliser ce vendredi leurs figures acrobatiques sur des plates-formes flottant sur la Seine. Un spectacle à enjeu, où la moindre goutte d’eau peut faire déraper la représentation. Des danseurs devraient aussi se produire en altitude, sur les toits de monuments ou de bâtiments, accrochés par un filin. Gare au vent et au vertige pour ces artistes de l’extrême !”

Plus de 200 pays dont le Mali vont défiler

Ce sont 206 pays qui devraient parader sur la scène à bord d’une centaine de bateaux, pour 10 500 athlètes. Selon nos informations, le défilé commencera par la Grèce, question de tradition et d’hommage au pays d’origine des Jeux olympiques.

Les autres pays défileront dans l’ordre alphabétique français, à l’exception de l’Australie, des États-Unis et de la France : les deux premiers sont les futurs hôtes des Jeux à Brisbane en 2032 et à Los Angeles en 2028. En tant que pays hôte, la France clôturera sûrement le défilé, avec ses porte-drapeaux Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon.

Parmi les autres porte-drapeaux déjà connus, on note la star de la NBA LeBron James pour les États-Unis, la lanceuse de marteau polonaise Anita W?odarczyk ou le Grec Giannis Antetokounmpo.Les sauteurs en hauteur Mutaz Essa Barshim pour le Qatar et Gianmarco Tamberi pour l’Italie auront l’honneur de porter leurs drapeaux respectifs, trois ans après avoir récolté l’or dans leur discipline à Tokyo (Japon).

S’agissant du Mali, la jeune boxeuse Fatoumata Marine Camara (après avoir été battue en finale du tournoi de qualification olympique de Bangkok, elle obtient une place d’universalité pour les Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris) et le nageur Alexien Kouma (il possède 433 performances dans la base de données FFN – épreuves individuelles plus relais) sont désignés les porte-drapeaux.

Pour cette cérémonie d’ouverture, la délégation malienne sera habillée par “La Perle d’Or Africaine” dont la promotrice est Kady Diarra. Il s’agit d’une tenue spécialement créée pour l’occasion pour mettre en valeur l’identité culturelle du Mali.

Plus de 30 000 policiers français …

Dans le cadre de la cérémonie, précise Le Parisien, “deux périmètres de sécurité ont été mis en place : l’un rouge autour de chacun des sites de compétition situé près de la Seine, l’autre gris, aux abords du fleuve. Ce périmètre gris est en place jusqu’au 26 juillet afin d’assurer la sécurité de la cérémonie d’ouverture. Au total, plus de 30 000 policiers français sont mobilisés chaque jour dans la capitale dans le cadre des Jeux olympiques. Ils sont assistés de policiers étrangers venus, entre autres, d’Espagne, du Qatar, de Corée du Sud, d’Allemagne ou encore du Royaume-Uni”.

“Des agents de sécurité privée ont également été recrutés pour l’occasion et ont fait l’objet de vérifications approfondies des autorités : 960 000 enquêtes administratives ont été menées, 4340 personnes ont été écartées“, a indiqué Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur démissionnaire. Il a notamment cité l’exemple d’un “stadier qui avait été condamné il y a plusieurs années pour viol“, qui n’a pas été autorisé à travailler pour l’événement.

Match nul des Aigles du Mali face à Israël

Pour son premier match dans le groupe D, les Aigles du Mali ont été tenus en échec par l’Israël (1 but partout), mercredi soir, au Parc des Princes de Paris. Tandis que le Japon a fait une véritable démonstration de force face au Paraguay (5 buts à 0).

Pour leur deuxième sortie, les Aigles seront en déplacement à Bordeaux pour croiser le fer avec le Japon, ce samedi 27 juillet à 19 h GMT à Matmut Atlantique avant d’affronter le Paraguay, le 30 juillet au Parc des Princes. Il faut noter que le Mali est représenté aussi Aïchata Diabaté (natation) Ismaël Coulibaly (taekwondo) et Fodé Sissoko en athlétisme. Sans oublier Alexien Kouma (natation) et Fatoumata Marine Camara en boxe. Et en plus du président du Comité national olympique et sportif du Mali, la délégation malienne est composée de certains cadres du département dont Amadou Diarra Yalcouyé, Dr. Lalla Mint (directrice du Centre de médecine sportive) et certains dirigeants sportifs à l’image d’Abdoul Wahabou Zoromé de l’escrime, Mahamadou Draba de la boxe, Mamourou Bouaré de la natation.

Alou Badra Haïdara envoyé spécial à Paris

