Nioro du Sahel: Le PAM à travers l’ONG CSPEEDA offre des forages aux villages

La région de Nioro du Sahel est par excellence une région agro pastorale. Pour répondre aux besoins des ménages pastoraux et d’apporter un soutien aux exploitants des périmètres maraichers, le Programme alimentaire mondial (PAM) à travers ‘’ l’ONG SCPEEDA ‘’ a offert des forages équipés de Châteaux d’eau et des panneaux solaires aux villages de la commune de Nioro du Sahel notamment Madonga, Madina Alahery, Gourel, et Loumougana.

Le coût de la réalisation est estimé à plus de cinquante-neuf millions ( 59.000.000 ) de francs CFA à en croire le 3ème adjoint au maire de la commune urbaine de Nioro Hamidou Sylla pour qui la donation de ces ouvrages aux populations de sa commune, vient à point nommé. D’autant plus que l’eau est un besoin vital et ses ouvrages qui ont été réalisés avec succès contribueront au développement des villages bénéficiaires dont l’économie repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage.

A la suite des cérémonies de remise officielles de certains forages, Yahya Coulibaly le chef d’antenne de ‘’l’ONG CSPEEDA’’ Nioro structure en charge de la réalisation des différents ouvrages, s’est dit satisfait d’autant plus que selon lui, la joie est immense pour ces bénéficiaires qui demandent toujours l’accompagnement de sa structure pour la réussite et la pérennisation de leurs activités de développement.

Pour lui, la réussite de ce projet donne un sens à l’action menée par les parties prenante dont la direction régionale de l’hydraulique.

Appréciant à sa juste valeur ce soutien aux populations bénéficiaires, le directeur régional de l’hydraulique de Nioro a fait savoir qu’après le prélèvement et l’analyse de l’eau des différents forages, la qualité n’a aucun impact négatif.

Natif de Madina Alahery, Demba Diallo est un éleveur de bétail, qui est par ailleurs membre du comité de gestion du forage de son village, il n’a pas manqué d’exprimer sa joie pour la réalisation de cet ouvrage.

Malick Gaye

Nioro du Sahel : la Journée des légitimités traditionnelles célébrée avec faste

«Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et règlement des conflits. », était le thème de la 2ème édition de la Journée des légitimités traditionnelles célébrée avec faste dans la ville du Nioro du Sahel ce samedi 11 novembre 2023 à l’espace contigu à la Maison rose du Conseil de cercle.

Ils étaient 365 chefs de villages de la région de Nioro du Sahel et chefs des quartiers de ladite ville chef-lieu de région à être célébrés. Le Maire de la commune Urbaine de Nioro du Sahel, après ses mots de bienvenue aux différentes délégations, a formulé des vœux de plein succès aux chefs de villages et quartiers dans l’exercice de leurs missions.

Présidée par le Gouverneur de la région le Colonel Major Aly Annaji, Cette 2ème édition, qui était dédiée aux gardiens des valeurs sociétales, a répondu aux attentes des organisateurs à en croire Bamodi Diakité le chef du quartier de Kabala /Nioro, porte-parole de ses garants de nos coutumes et traditions.

Il a profité de l’occasion pour réitérer leurs remerciements à son Excellence le colonel Assimi Goita, président de la transition chef de l’Etat du Mali pour les insignes et attestation qu’ils ont reçu de lui, attestant l’importance qu’il accorde à leurs statuts. ‘’Nous légitimités traditionnelles des cercles de Diéma, Diangounté- Camara, Sandaré, Trougoumbé, Béma et de Nioro, prenons acte du récent découpage administratif et nous nous engageons à conjuguer nos efforts pour la sécurisation et le développement de la Région de Nioro‘’ a-t-il laissé entendre, avant de rendre un vibrant hommage au gouverneur de la région de Nioro pour ses efforts et sacrifices consentis pour la visibilité et l’opérationnalisation tant souhaitées de la région de Nioro du Sahel.

Se réjouissant de la bonne organisation de la cérémonie qu’il a l’honneur de présider, le Colonel Major Aly Aannaji a salué comme il est de coutume les trois grandes familles des guides religieux de la ville de Nioro notamment celle du Chérif Bouyé Haidara, de Amadou Hadi Tall et de Djoume Kaba Diakité pour leurs prières et soutiens inestimables pour la réussite de l’activité. Abordant le sujet du jour, il a rappelé que le Mali se trouve submergé par des conflits sociaux de toute sorte et principalement, des conflits inter communautaires provoqués par entre autres le terrorisme attisés par la crise multidimensionnelle qui selon lui, a et continu à secouer les fondements de l’Etat. C’est dans la quiétude sociale sur toute l’étendue du territoire national qu’il sera possible d’asseoir les bases d’un développement durable tenant en compte les besoins de chaque Malien a-t-il indiqué. Pour atteindre cet objectif, il a fait appel à l’implication des légitimités traditionnelles et des Maires qui pour lui demeurent une alternative possible pour aider l’Etat à améliorer sa gouvernance et raffermir les acquis engrangés depuis le début de la transition.

Pour clore son allocution, il a fait appel au sens patriotique de chacun et de chacune à accompagner leurs implications dans la régulation et la stabilité sociale au sein de nos communautés et de rassurer les légitimités traditionnelles de la région du soutien des autorités administratives et communales dans toutes les initiatives et actions qu’ils auront à mener dans le sens de la valorisation de leurs fonctions et surtout du maintien de l’équilibre sociale.

Cette édition a été sanctionnée par la remise des attestations de reconnaissances aux personnalités ayant soutenu de façon significative aux légitimités de la région de Nioro.

Malick Gaye

