Le ministre en charge des Sports, Mossa Ag Attaher a assisté, aux côtés du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga et de ses collègues du gouvernement, à la clôture de l’édition 2022 de la Super coupe de football Colonel Assimi Goïta. C’était le vendredi 16 septembre au stade Mamadou Konaté de Bamako.

« Pendant 25 jours, nous avons assisté à des rencontres engagées et empreintes de Fair-play. Cette édition 2022 qui a regroupé, les équipes venues de toutes les régions du Mali, a été un moment de partage et d’échanges culturels », c’est en ces termes que le ministre Mossa Ag Attaher s’est exprimé après la finale de la 2e édition du tournoi national de football portant le nom du Chef de l’Etat. Aux dires du ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, au-delà de l’aspect sportif, les jeunes ont appris à se connaître, à s’épanouir dans les valeurs culturelles des uns et des autres. « Toutes les délégations s’étaient engagées dans les vertus sacro saintes du donner et du recevoir de l’autre. Ils ont vécu en parfaite symbiose dans l’enceinte du lycée sportif à Kabala tout en communiant avec les populations voisines au rythme d’activités récréatives et culturelles », a-t-il ajouté.

Opposée à celle de Bamako, l’équipe de Mopti l’a emporté aux tirs au but par 4 tab à 2 après le temps réglementaire soldé par le 0-0.

Sur le plan sportif, le tournoi aura permis la détection et la mise en confiance de nouveaux talents qui vont sans nul doute, hisser le drapeau malien sur le toit de l’Afrique et du monde dans un proche avenir. « « A l’issue de ce tournoi, c’est le Mali qui gagne car l’objectif fondamental qui consiste à ” l’essentiel est de participer “, a triomphé », a rappelé le ministre.

Alassane, avec 𝑪. 𝑪𝑶𝑴 / 𝑴𝑱𝑺, 𝑪𝑰𝑪𝑪𝑪

