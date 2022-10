Le vendredi 30 septembre 2022 a eu lieu sur le terrain de l’école Mamadou Konaté en Commune III du District de Bamako, le match d’ouverture de la Coupe du chef du service AMO-INPS, Dr. Bandiougou Mamadou Traoré, parrainée par le DGA de l’INPS, Dr. Mamadou Bakary Diakité

Le coup d’envoi a été donné par la représentante du chef de service Amo, Dr. Sira Fatoumata Niambélé, épouse Diarra. Elle a invité au fair-play et annoncé aux équipes et officiels que le seul but du tournoi est de renforcer les liens entre les travailleurs de l’INPS.

Le tournoi regroupe 8 équipes dont les 6 Centres INPS de Bamako, le service Amo et Amo annexe.

Ce tournoi, selon le donateur et chef du service AMO-INPS, a été initié pour surtout ramener la cohésion sociale entre les travailleurs des différentes structures. Dr. Bandiougou Mamadou Traoré dit attendre des travailleurs de faire de ce tournoi de football, un véritable facteur de rapprochement, mais au-delà de faire en sorte que désormais à l’INPS, notamment au service Amo, le « vivre ensemble » soit une réalité.

Il a exhorté ses collègues et autres personnalités présentes de s’impliquer tout au long du tournoi et de porter le message de cohésion et de paix dans la structure.

Le président du comité d’organisation, Youssouf Sanogo, s’est félicité de l’esprit qui préside le lancement officiel du tournoi et a appelé les responsables des équipes et les responsables de la structure à épouser cet esprit afin de faire prévaloir le fair-play.

En match d’ouverture le Centre INPS de la Commune II s’est imposé 3-2 face à Amo Annexe.

𝑨𝒅𝒂𝒎𝒂 𝑫iarra

𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔, 𝑰𝑵𝑷𝑺

