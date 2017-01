Welcome! Log into your account

Il a dit la volonté du Gouvernement à mobiliser les moyens pour le recrutement et la formation d’un personnel technique de qualité pour l’exploitation des aéronefs et du matériel associé.

Il a rappelé la détermination du Président de la République, S.E Ibrahim Boubacar KEITA, à doter notre armée de tous les moyens nécessaires à sa montée en puissance et pour lui permettre de faire face à ses missions régaliennes. C’est l’esprit et la philosophie de la Loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) actuellement en mise en œuvre et qui court de 2015 à 2019.

Au micro de nos confrères de l’ORTM et de l’AMAP, le Premier ministre s’est dit impressionné par la qualité du matériel et par la motivation des hommes qui en ont la chargé.

Modibo KEITA a pu également voir de près l’avion de transport Bassler toujours opérationnel et qui a, selon le chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, rendu de bons et loyaux services au Mali depuis son acquisition en 1999.

Le Premier ministre a pu découvrir de plus près le nouvel avion de transport CASA 295 qui est un avion polyvalent adapté au transport de troupes, de matériel et d’évacuation sanitaire. Il est modulable pour le transport de VIP avec une disponibilité de 25 sièges.

