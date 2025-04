Communiqué du conseil des ministres du mercredi 16 avril 2025

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 16 avril 2025, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté des projets de texte ;

– procédé à des nominations ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté :

a. un projet de décret portant approbation du marché relatif à l’achat de 21 543 tonnes d’engrais et la livraison à Bamako au profit des bénéficiaires du Projet de Développement de la Productivité et de la Diversification Agricole dans les Zones Arides et Semi-arides du Mali.

Le marché est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société Office Chérifien des Phosphates (OCP-AFRICA) pour un montant de 9 milliards 838 millions 580 mille francs CFA hors TVA et un délai d’exécution de 45 jours.

L’exécution du présent marché permettra d’améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des ménages ruraux vivant dans les zones d’intervention du projet.

b. un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport aérien des pèlerins de la filière gouvernementale et leurs bagages, au titre du Hadj 2025.

Le marché est conclu entre le Gouvernement de la République du Maliet le Groupement EGYPTAIR-KALIS VOYAGES-SARL pour un montant de 2 milliards 62 millions 500 mille francs CFA et un délai d’exécution d’un mois.

L’exécution dudit marché permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d’accomplir leur devoir religieux dans les meilleures conditions.

2. Sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret autorisant le transfert à la Société Les Mines de Lithium de Bougouni-S.A. du permis d’exploitation de grande mine de lithium attribué à la Société Future Minerals-SARL, à Foulaboula, dans le Cercle de Bougouni, Région de Bougouni.

Un permis de recherche pour le lithium et les substances minérales du groupe 2 a été attribué à la Société Future Minerals-SARL à Foulaboula.

Les travaux de recherche, menés par la Société sur le périmètre de Foulaboula, ont permis de découvrir un gisement de lithium avec des réserves estimées à 21,31 millions de tonnes à une teneur de 1,11% d’oxyde de lithium, exploitable par la méthode conventionnelle à ciel ouvert sur une durée de 10 ans.

Suite à cette découverte, un permis d’exploitation de grande mine de lithium a été attribué à la Société Future Minerals-SARL, par le Décret n°2021-0774/PM-RM du 05 novembre 2021.

En application des dispositions du Code minier, la Société Future Minerals-SARL a créé la Société d’exploitation anonyme de droit malien dénommée « Les Mines de Lithium de Bougouni-S.A. ».

Le projet de décret, adopté, autorise le transfert au profit de la Société Les Mines de Lithium de Bougouni-S.A. du permis d’exploitation de grande mine de lithium attribué à la Société Future Minerals-SARL.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

– Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne :

Monsieur Mamoutou DIABATE, Inspecteur du Trésor.

– Directeur des Finances et du Matériel du Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable :

Madame BABY Assistan HAIDARA, Inspecteur des Finances.

AU TITRE DU MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

– Conseiller technique :

Madame Balakissa THERA, Administrateur civil.

– Chargé de mission :

Monsieur Mohamed AG MATTOU, Economiste.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE

– Conseiller technique :

Monsieur Abdoul Kader SIBY, Enseignant-chercheur.

AU TITREDU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIENUMERIQUE ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION

– Conseiller technique :

Monsieur Gamer Aksodant DICKO, Journaliste-Réalisateur.

– Chargé de mission :

Monsieur Alhousseini OUMAR, Gestionnaire des Ressources humaines.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des Ministres des conclusions de la 4ème édition du Forum diplomatique d’Antalya en Türkiye.

A l’invitation du ministre des Affaires étrangères de la République de Türkiye, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé, du 11 au 13 avril 2025, à la 4ème édition du Forum diplomatique d’Antalya.

Cette rencontre a permis la diffusion des messages majeurs de la Transition dans les domaines de la Défense et de la Sécurité ainsi que sur les enjeux géopolitiques.

Au cours du panel intitulé « Le Sahel : l’avenir de l’intégration régionale », les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel ont fourni les éléments nécessaires à une compréhension objective de la situation au Sahel et des efforts entrepris par la Confédération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Les ministres chargés des Affaires étrangères ont également communiqué sur les conditions d’adhésion à la Confédération AES, la mise en place du prélèvement confédéral et la coopération entre la Confédération AES et la CEDEAO.

En marge du forum, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues de la Türkiye, du Soudan, du Venezuela et avec le Haut Représentant des Nations unies pour l’Alliance des Civilisations.

2. Le ministre de l’Agriculture a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali au Forum de Haut Niveau « Dakar+10 », tenu du 07 au 09 avril 2025, à Dakar au Sénégal.

Ce forum de haut niveau avait pour objectif de dresser le bilan de « La Déclaration de Dakar de 2013 sur l’irrigation », de proposer de nouvelles approches pour le développement de systèmes d’irrigation résilients et durables et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Sahel.

A l’issue des travaux, les participants ont validé la nouvelle stratégie régionale d`irrigation au Sahel et ont formulé des recommandations à l’endroit des parties prenantes, notamment :

– l’alignement du financement des partenaires techniques et financiers sur les priorités politiques des Etats ;

– la réduction des importations de denrées alimentaires à travers par le développement de l’irrigation ;

– la mise à l’échelle des solutions d’irrigation développées et documentées dans le cadre du Projet d’Appui régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel.

3. Le ministre de l’Industrie et du Commerce a informé le Conseil des Ministres de la tenue de la 2ème rencontre des ministres chargés de l’Industrie et du Commerce de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

Après leur première rencontre, tenue le 19 octobre 2024, à Bamako, les ministres chargés de l’Industrie et du Commerce et de la Confédération AES se sont réunis, le 10 avril 2025, à Ouagadougou au Burkina Faso, sous la présidence du Premier ministre, Chef du Gouvernement burkinabé.

A l’issue des travaux, les ministres ont adopté plusieurs documents clés pour accélérer l’intégration régionale, notamment le chronogramme de mise œuvre des recommandations issues de la rencontre de Bamako. Ils ont également pris acte des conclusions des travaux des organisations du secteur privé de la Confédération.

Face aux enjeux sécuritaires et aux défis de développement, ils se sont engagés à mettre en œuvre des actions prioritaires, à harmoniser les procédures d’importation, d’exportation et de transit des engins à deux roues au sein de l’espace confédéral et à renforcer le dialogue public-privé. Ils ont, en outre, pris l’engagement de développer des projets communs tels que la construction d’une centrale électrique confédérale et d’un chemin de fer reliant les capitales des Etats membres et certains pays de transit.

4. Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des Ministres :

a. du concept des « Incubateurs de Talents Maliden Kura ».

L’initiative des « Incubateurs de Talents Maliden Kura », quivise à former et à promouvoir les jeunes talents du Mali, participe de la mise en œuvre du projet Culture Mali 2025.

Elle comprend un processus de professionnalisation de 4 mois et un soutien destiné aux talents incubés en vue de financer leurs projets.

Les bénéficiaires, au nombre de 25 jeunes par cohorte, seront sélectionnés par appel à candidatures dans différents domaines artistiques et culturels.

b. de l’organisation du Festival international Triangle du Balafon.

Initié en 2004 par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali, le Festival international Triangle du Balafon est une manifestation culturelle qui met en compétition les troupes artistiques des 3 pays ayant en partage la pratique du balafon.

Le Triangle du Balafon vise à promouvoir le balafon en tant que moyen d’expression culturelle, à stimuler l’économie régionale.

Cette 9ème édition, placée sous le thème : « Le Balafon, symbole de la transformation sociale dans un nouvel espace souverain », est prévue au mois d’octobre 2025 dans la Région de Sikasso. Elle sera également l’occasion de renforcer la cohésion entre les peuples de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 16 avril 2025

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY Chevalier de l’Ordre national

