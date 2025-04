Edito : La dernière bataille d’une génération

L’heure de la dernière bataille semble sonner pour la Génération du mouvement démocratique de 1991. En effet, à quelques encablures de la fin de la carrière politique de ce qui reste encore de la génération qui s’est battue des années durant, au prix d’énormes sacrifices pour l’avènement de la démocratie, dont 1991 a été l’année de la délivrance, il est un devoir moral et un honneur pour elle de transmettre le flambeau vif et ardent à la nouvelle génération. D’Alpha Oumar Konaré, à Me Mountaga Tall, en passant par Aly Nouhoum Diallo, Tiébilé Dramé, Mme Sy Kadiatou Sow, Dioncounda Traoré, Moustaph Dicko, Ibrahima N’Diaye, Salikou Sanogo, Tiémoko Sangaré, Boubacar Bah dit Bill, Bocary Tréta, Mamadou Bah, Modibo Sidibé, Cheick Oumar Sissoko, Me Mohamed Ali Bathily, Konimba Sidibé, Ousmane Sy, pour ne citer que ces quelques figures de proue du mouvement démocratique, ils sont tous interpellés face à l’histoire. Ils doivent livrer l’ultime bataille pour préserver les acquis démocratiques et sauver la République avant de transmettre définitivement les clés de la République à la nouvelle génération. Bien qu’écrasés par le poids de l’âge, certains par la maladie, tous par la vieillesse, ils ont encore un peu d’énergie, en tout cas ils ne manquent pas d’astuces et de stratégie afin de contourner tous les pièges et de démentir les allégations fallacieuses tendant à discréditer la démocratie. Les leaders du Mouvement démocratique sont encore lucides pour livrer la bataille de l’honneur, de la dignité et de la sauvegarde de la République et de la démocratie.

Le premier président de l’ère démocratique, Alpha Oumar Konaré qui a opté pour le silence, alors même qu’il devrait être le premier défenseur de la démocratie, répondra devant le tribunal de l’histoire s’il ne réagissait pas face aux élucubrations de certains nostalgiques de l’ordre ancien, face au montage grotesque, aux accusations fallacieuses, à la campagne de diabolisation du mouvement démocratique et de la démocratie. Il n y a pas qu’Alpha Oumar Konaré, la presque totalité des leaders du Mouvement démocratique semblent s’emmurer dans un silence coupable et assourdissant cédant le terrain politique aux nostalgiques de l’ordre ancien, aux falsificateurs de l’histoire récente du Mali, aux opportunistes sans foi ni loi, mais, mus par leurs seuls intérêts sordides. Les leaders du Mouvement démocratique ont ce devoir de redevabilité vis-à-vis de leurs contemporains et du peuple malien. Si certaines figures parmi les leaders du Mouvement démocratique continuent à se battre encore à l’image de l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, Pr Aly Nouhoum Diallo, de l’ancien premier ministre Modibo Sidibé, de l’ancien ministre et vice-président de l’Assemblée Nationale, Me Mountaga Tall, de l’ancienne ministre Mme Sy Kadiatou Sow, les autres ont fait profil bas, laissant le pays entre les mains de ceux qui veulent en découdre avec les acquis démocratiques et mettre la République à terre. Les leaders du mouvement démocratique doivent méditer ce vieux dicton de la Rome antique qui dit : Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle. En d’autres termes le poète voudrait tout simplement dire que lorsque Rome brûle, c’est-à-dire lorsque l’on connait des crises, de la violence, de l’incertitude, il est du devoir de tout bon citoyen de s’engager pour éradiquer les maux. Il est encore une obligation pour ceux qui ont mis le pays sur la voie de la démocratie et qui, pour son avénement, ont consenti d’énormes sacrifices, de continuer la bataille de la préservation et de la pérennisation des acquis démocratiques. C’est cette ultime bataille que nous les invitons à livrer pour l’histoire et pour la postérité. La nouvelle génération sera fière de l’ancienne si cette dernière parvenait à léguer un bon héritage, comme c’est le cas de Nelson Mandela de l’Afrique du sud, de John Jerry Rawlings du Ghana, le premier est civil et le second est militaire, mais tous ont en commun l’amour de leurs patries et une vision du futur, donc ils doivent inspirer les leaders démocratiques du Mali.

Youssouf Sissoko

