Même si Reims a été relégué en Ligue 2 la saison dernière, le défenseur malien a gardé sa constance et son efficacité. Auteur de 3 buts le Malien a disputé 3133 minutes et devance Johann Carrasso (2 436) et Anthony Weber (2 291).

Bonne nouvelle pour le Mali et son staff technique avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations, Gabon 2017 ! Le défenseur Hamari Traoré se porte bien et est élu meilleur joueur de l’année dans son club Reims. Il a été choisi en raison de sa régularité en club. Au total, 36 matchs depuis janvier jusqu’en décembre 2016.

