Après leur sacre au tournoi UEFA Friendship Tournament : Accueil triomphal pour les Aiglons du Mali

Après avoir remporté le tournoi amical international dénommé “UEFA Friendship Tournament” à Antalya en Turquie, le capitaine Ibrahim Diarra et ses coéquipiers ont été accueillis avec tous les honneurs par les autorités et dirigeants sportifs. Une occasion pour les joueurs de présenter le trophée au 1er vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité.

our cet accueil, Abdoul Aziz Maïga, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne était accompagné par Moussa Sylvain Diakité, 1er vice-président de la Fédération malienne de football, Issa Sidibé, président de la Ligue de football du district de Bamako, ainsi que plusieurs membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot). Le sélectionneur national de l’équipe nationale des moins de 18 ans, Soumaïla Coulibaly, et ses protégés sont arrivés à Bamako hier jeudi vers 1 h du matin. Comme il fallait s’y attendre, les vainqueurs de “UEFA Friendship Tournament” ont été accueillis à leur arrivée à l’Aéroport international-Président Modibo Kéita de Sénou avec tous les honneurs par les dirigeants sportifs du pays. Les Aiglons ont fait un parcours sans faute lors de ce tournoi de football avec quatre matches et quatre victoires, avant de battre en finale la Slovaquie sur le score de 4-0.

Après avoir accueilli la délégation, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a félicité les joueurs et les membres de l’encadrement technique pour leur brillant parcours lors du tournoi.

“Au nom des plus hautes autorités du Mali, je félicite les joueurs, les membres de l’encadrement technique et la Fédération malienne de football pour avoir honoré le Mali lors de ce tournoi international. Cela ne me surprend pas parce que ce sont les mêmes jeunes avec lesquels nous étions en Indonésie pour la Coupe du monde U17. Aujourd’hui, ils ont passé une étape, c’est-à-dire ils ont passé l’étape des cadets pour être juniors et je suis sûr qu’ils vont aller jusqu’à la catégorie senior. C’est un sentiment de joie et de satisfaction qui m’anime ce soir en les accueillant à l’aéroport. Je profite de l’occasion pour leur dire qu’ils ont les encouragements du ministre de la Jeunesse et des Sports et les assurer que toutes les dispositions seront prises pour les échéances futures notamment la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations U20”, a-t-il expliqué.

Le 1er vice-président de la Fémafoot s’est dit très heureux d’accueillir les joueurs avec le trophée. “Tout d’abord, je remercie le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne qui s’est personnellement impliqué afin que cette équipe puisse participer à ce tournoi international en Turquie. Heureusement, les jeunes ont pu honorer notre pays en remportant le trophée avec la manière. Cela démontre que nos jeunes ont du talent. Nous continuerons à les accompagner pour qu’ils puissent aller très loin dans les compétitions à venir”, a-t-il laissé entendre.

Huit pays ont pris part au tournoi amical international “UEFA Friendship Tournament” : la Turquie (pays hôte), le Mali, le Maroc, la Slovaquie, l’Arabie saoudite, la Jamaïque, le Guatemala et l’Equateur.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :