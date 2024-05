Jeux olympiques 2024 : Moussa Sylvain Diakité à Paris pour entreprendre une série de rencontres

Invité par le comité d’organisation des Jeux olympiques Paris 24 pour un Work shore de 24 h à Paris, le 1er vice-président de la Fédération malienne de football, Moussa Sylvain Diakité, en a profité pour entreprendre une série de rencontres avec la représentation diplomatique et consulaire de notre pays en France. But recherché : coordonner et mobiliser nos compatriotes pour permettre à notre sélection des moins de 23 ans d’être performante dans le tournoi de football des Jeux olympiques.

insi Moussa Sylvain Diakité, accompagné pour la circonstance de Djibril Traoré, a d’abord rencontré le consul général du Mali à Paris, Moussa Kodio, entouré de certains de ses collaborateurs dans les locaux du consulat. Les échanges ont été fructueux et la rencontre a permis aux deux parties de se donner des informations utiles et importantes autour de la participation malienne. Il a été convenu de conjuguer les efforts pour une participation positive de nos footballeurs à ce rendez-vous important. La rencontre avec le chargé d’affaires de l’ambassade du Mali en France aura été aussi très bénéfique d’autant plus qu’au niveau de l’ambassade un comité d’organisation et de veille pour les Jeux olympiques est déjà à la tâche. Entouré de ses proches collaborateurs le chargé d’affaires Bakary Dembélé a fait le point sur les préoccupations de la représentation diplomatique et consulaire autour de ces Jeux olympiques de Paris avant de rassurer le premier VP de la Fédération de leur soutien et engagement pour faire rayonner notre pays dans ces Jeux olympiques de Paris.

Le vice-président Moussa Sylvain, qui a répondu à toutes les interrogations de ses interlocuteurs en donnant des informations précises, s’est vu rassuré et confiant pour une participation honorable de notre équipe des moins de 23 ans.

Le 3e interlocuteur du 1er vice-président de la Fémafoot était le président du Haut conseil des maliens de France. Avec ce dernier, il a été surtout question de mobilisation de la diaspora malienne pour soutenir les Aigles. Là aussi assurance a été donnée par le président Diabira du Haut conseil qu’aucun effort ne sera épargné pour mobiliser et pousser notre équipe à l’exploit.

Après cette série de rencontres, Moussa Sylvain Diakité a remercié tous ses interlocuteurs au nom du président Mamoutou Touré dit Bavieux avant de mettre le cap sur le Mans à quelques 200 km de Paris pour une visite des installations qui serviront de lieux de mise au vert de la sélection nationale pendant une dizaine de jours avant qu’elle ne regagne Paris pour son 1er match contre Israël.

A ce niveau aussi l’engagement des autorités municipales de la ville d’Allonnes, une petite ville paisible frontalière de Le Mans et très amie avec la ville de Sangha au Mali. Depuis plus de 20 ans, cet engagement est total et c’est cette ville qui prend même en charge entièrement cette préparation de 10 jours.

Les contacts resteront en cours jusqu’au jour “J” mais déjà cette équipe du Mali suscite beaucoup d’espoir au sein de la diaspora de notre pays en France.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :