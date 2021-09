African Awards “Awa” aux USA : Mme Haïdara Chato Cissé désignée la femme politicienne la plus dynamique pour son leadership politique en Afrique

Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato vient d’être désignée la femme politicienne la plus dynamique dans la catégorie humanitaire par Média2Africa, une Web TV basée à Washington, aux Etats Unis. Cela pour récompenser tous ses efforts dans la promotion du développement socio-économique à la base des populations, son leadership politique dans l’espace africain et le rôle humanitaire qu’elle joue et qui est son credo depuis une quinzaine d’années. Elle recevra son Trophée, le 27 novembre prochain, lors de la 6ème Edition de African Awards à Washington.

L’honorable Chato a officiellement reçu l’invitation pour prendre part à la cérémonie de remise des distinctions prévue le 27 novembre 2021 à Washington DC.

“A travers nos émissions nous faisons la promotion de cette Afrique positive. Vous faites partie, honorable, de ces filles et fils du Continent, qui œuvrent quotidiennement au rayonnement de l’Afrique.

A cet égard, en votre qualité de présidente du Réseau des femmes parlementaires du G5 Sahel, de vice-présidente sortante du Parlement panafricain et candidate à la Présidence, vos multiples actions pour la défense des droits des femmes africaines et pour leur promotion ont retenu notre attention.

Le Comité d’organisation de la 6th Edition Of African Awards “AWA” a décidé de vous attribuer le trophée hors catégorie de la femme politicienne la plus dynamique dans la catégorie humanitaire.

Nous vous prions de nous honorer de votre présence lors de cette cérémonie de remise des distinctions”, a souligné Gervais Tiani, président du Comité d’organisation.

Chato Cissé est élue députée du Cercle de Bourem depuis 2007, avant d’être reconduite en 2020 lors des législatives qui ont vu l’Assemblée nationale dissoute en août 2020. Elle a été désignée membre du Conseil national de transition, avec son mandat de vice-présidente du Parlement panafricain dont elle est candidate à sa Présidence.

