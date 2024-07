Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a organisé le vendredi 5 juillet au Palais des sports , la cérémonie de remise des médailles à 25 personnalités du monde sportif. Une manière pour les autorités de la Transition de rendre un vibrant hommage à ces braves hommes et dames qui ont contribué à la promotion et au développement du sport au Mali.

La cérémonie était présidée par Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence du ministre de la Refondation de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga, du ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, du ministre de l’Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière, Andogoly Guindo, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes institutionnelles, Fatoumata Sékou Dicko, du Grand chancelier des ordres nationaux, le général de brigade Amadou Sagafourou Guèye, ainsi que plusieurs responsables du mouvement sportif malien.

Ils étaient au total 25 récipiendaires à être décorées de la médaille du Mérite sportif par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta en marge des festivités du 22 septembre 2023. Cela à travers le décret présidentiel n°202360534/PT-RM du 20 septembre 2023. Elles sont issues du Mouvement olympique et sportif du Mali plus précisément des fédérations nationales sportives.

Parmi les récipiendaires figurent en bonne place le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, président de la Fédération malienne de tir à l’arc et l’actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Issa Traoré dit Lais (ancien footballeur international de Yaoundé 1972), Mamadou Seydou dit Boubou Traoré (ancien capitaine de l’équipe nationale de basket-ball), Djibril Dramé (entraineur de football), le lieutenant-colonel Cheick Mamadou Chérif Tounkara (président de la Fédération malienne de handball), Drissa Kamaté (directeur du Palais des sports Salamatou Maïga), Mohamed Oumar Traoré (secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Mali), Abdoulaye Coulibaly (trésorier général du Comité national olympique et sportif du Mali), le général de brigade Kéba Sangaré (ancien capitaine de l’Usfas et vainqueur de la Coupe d’Afrique militaire 2012-2017), le lieutenant Koman M. Sidibé (ancien entraineur de l’équipe nationale junior et senior de l’Usfas), le colonel Mamady N’Fany Diakité (président de la section football de l’Usfas et officier de sport militaire), le maréchal des logis-chef Sékou Diawara (ancien capitaine de l’équipe nationale hommes de volley-ball de l’Usfas), Sékou Massiré Sylla (président des Onze créateurs de Niaréla), Kissima Sylla (ancien athlète et secrétaire général de la Fédération malienne d’athlétisme), le général de brigade Sékou T. Niambélé (ancien président de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées), Mahamadou Draba (trésorier général de la Fédération malienne de boxe), Amadou Diarra (président de la Fédération malienne de sport pour personnes handicapées), Papa Oumar Diop, journaliste sportif, Dr. Halidou Maïga, médecin de l’équipe nationale A de football, Hamchétou Maïga Ba (ancienne basketteuse et championne d’Afrique de l’Afrobasket Dakar 2007)

Parmi ceux qui ont reçu leurs médailles à titre posthume, figurent feu Kandé Sy (ancien président de la Fédération malienne de basket-ball), feu Demba Coulibaly (ancien journaliste sportif), feu Sadia Cissé (ancienne gloire de la génération de Yaoundé 1972) et feu Kamiche Ag Thahiste (ancien recordman de 5000 m).

Après la remise des médailles aux récipiendaires, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a félicité les récipiendaires pour tous ceux qu’ils ont fait pour le pays.

“Nous magnifions, aujourd’hui les personnalités hommes et femmes ayant contribué de façon exceptionnelle au plein épanouissement des jeunes, au rayonnement du sport.

Ces médailles du Mérite sportif sont destinées à récompenser les femmes et les hommes des secteurs du sport ayant apporté une contribution louable et remarquable au développement du secteur”, a-t-il expliqué.

La Médaille du Mérite sportif a été créée pour récompenser les athlètes, les dirigeants ainsi que les personnes ayant contribué à la promotion et au développement du sport au Mali.

Mahamadou Traoré

