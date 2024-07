Après une année de formation en gestion des Organismes de sécurité sociale (OSS) à l’École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) au nom de l’Institut de Prévoyance sociale (INPS), Mme Fatoumata Fofana (cheffe de l’Agence principale de la commune IV du District de Bamako) a été chaleureusement reçue par le Directeur général de l’Institut National Ousmane Karim Coulibaly le 2 juillet 2024.

C’est un Directeur général ému et surtout heureux qui a reçu le 2 juillet dernier Mme Fatoumata Fofana de retour de sa brillante formation en gestion à l’École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S/Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France). Tout au long de l’audience de présentation du diplôme, M. Ousmane Karim Coulibaly n’a pas caché sa fierté et sa très grande satisfaction par rapport au brillant parcours de son agent.

Pour le DG, c’est une fierté pour l’Institut National de Prévoyance Social d’envoyer ses agents dans des prestigieuses écoles pour une formation. Et en retour, ces personnes viennent avec un précieux «sésame» pour faire profiter aux autres les compétences acquises. Le premier responsable de l’Institut a affirmé que sa mission est aussi d’encourager le personnel à se former afin de se mettre à niveau pour un meilleur rendement au compte de l’INPS. Son plan stratégique est de faire en sorte que, au sein de l’Institut, qu’il y ait toutes les expertises requises.

Pour Mme Fatoumata Fofana, la diplômée en gestion des Organismes de sécurité sociale à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, session 2024 (avec 10 autres nationalités), cette formation lui a permis d’acquérir beaucoup d’expérience qu’elle compte mettre en œuvre pour la réussite des missions de l’INPS. Elle n’a pas manqué de remercier le Directeur Général, M. Ousmane Karim Coulibaly, pour l’opportunité qui lui a été offerte d’aller renforcer ses capacités.

Il convient de rappeler que École nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) est un établissement de référence dans la formation des cadres supérieurs et des dirigeants de la protection sociale. Depuis plus de 30 ans, elle forme les directeurs et l’encadrement des organismes de Sécurité sociale et des institutions de protection sociale à l’international.

Rappelons que la récipiendaire a été reçue par le DG en présence de la Directrice des ressources humaines, Mme Gueye Awa Diallo, qui était également à ses côtés lors de la cérémonie de remise des diplômes à Paris.

Naby

Avec SRP-INPS

