Récompense du mérite : Le ministre Mossa Ag Attacher décoré Chevalier de l’ordre national du Mali

Sous la haute présidence du Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, le palais présidentiel de Koulouba a abrité ce jeudi 28 octobre 2021, la cérémonie de reconnaissance de la patrie.

En présence du Grand chancelier des ordres nationaux, plusieurs membres du Gouvernement et de présidents des Institutions ont reçu leurs médailles des mains du chef de l’État.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher faisait partie des heureux récipiendaires. Il a été décoré Chevalier de l’Ordre National par le Président de la Transition pour son sens élevé de patriotisme au service de la nation, sa compétence, son intégrité, et son professionnalisme.

Le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta a adressé ses chaleureuses félicitations à tous les récipiendaires et les invités à plus de dévouement et d’engagement pour le développement du Mali. Il les a aussi encouragés à poursuivre sans relâche leur noble mission qui est de servir la patrie, le Mali.

Félicitations au ministre Mossa Ag Attaher.

