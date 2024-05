Message d’Abdoul Majid Ag Mohamed dit Nasser, chef général de la tribu Kel Ansar

Aux autorités de la transition, aux membres du comité de pilotage, aux délégués, et à tous les participants du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements et mes chaleureuses félicitations à vous tous pour le succès remarquable du dialogue inter-Maliens. Votre engagement, votre détermination et votre travail acharné ont permis de réaliser cet événement historique dans la plus grande inclusivité et sans le moindre incident.

La réussite de ce dialogue démontre clairement que nous, en tant que peuple malien, sommes véritablement bénis. Votre volonté de vous rassembler, malgré les défis et les différences, pour rechercher des solutions communes et œuvrer pour un avenir meilleur pour notre nation, est une source d’inspiration pour nous tous.

Nous sommes profondément reconnaissants pour votre leadership, votre vision et votre engagement envers la paix et la réconciliation. Vos actions ont montré au monde entier la force et la résilience du peuple malien. En travaillant ensemble avec une telle détermination et une telle passion, nous avons ouvert la voie à un avenir plus prometteur pour notre pays. Je suis convaincu que les décisions prises lors de ce dialogue auront un impact positif durable sur notre société.

Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre précieuse contribution à la réussite de ce dialogue inter-Maliens. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous les Maliens. Avec mes meilleurs vœux.

Honorable Abdoul Majid ag Mohamed dit Nasser, chef général de la tribu Kel Ansar

Membre du CNT

Membre du CP DIM

Officier de l’ordre national

