L’international Koman Coulibaly : Honoré par Benkan Malivision Média

L’arbitre international Koman Coulibaly, non moins, directeur régional du budget du district de Bamako, a été honoré mardi par le Groupe Benkan Mali Vision Média. Il a été désigné “The Best King of King”. La cérémonie de remise de son trophée et attestation, a eu lieu, le mardi 30 avril 2024 au siège du budget régional du district à Médina Coura.

Pour la 2e édition, le Groupe Benkan Mali Vision Média a procédé à ses remises de trophée aux personnes qui ont excellé dans leur domaine pendant l’année. Pour 2024, l’international arbitre malien, Koman Coulibaly figure est parmi les heureux gagnants. Il a reçu son trophée et son attestation lors d’une cérémonie au sein de la direction régionale du budget du district de Bamako.

Selon le secrétaire général du Groupe Benkan Mali Vision Média, Adama Maïga, le choix porté sur la personne de Koman Coulibaly n’est pas fortuit. “Nous avons un groupe du nom de Benkan Malivision. Un groupe de veille citoyenne qui observe de loin et de près les acteurs dans tous les domaines. Et après concertation, nous distinguons chaque année des gens pour les récompenser par des trophées et attestations”, a-t-il déclaré.

A en croire M. Coulibaly, “nous avons parmi nous, des journalistes sportifs. Nous savons ce que Koman a fait en tant qu’arbitre international. Il a sifflé une phase finale de la Coupe du monde. Aussi, participé à des tournois de Coupe du monde. Cela doit être récompensé”, a-t-il évoqué. Le trophée et l’attestation ont été remis par le président du groupe Benkan Mal Vision Média, El hadj Bamoussa Sissoko.

“Je dois tout ceci, tous ces trophées à la presse et aux hommes de médias. Tous les titres et les honneurs que j’ai reçus, je les dédie tous à la presse. Que ça soit le chevalier de l’Ordre de l’Etat, que j’ai reçu de l’Etat, c’est la presse qui a fait le combat. Ce trophée aussi, c’est la presse”, a déclaré l’ancien arbitre international après avoir reçu son trophée.

En marge de cette remise, les agents de la direction du budget du district ont bénéficié d’une formation et sensibilisation à la citoyenneté appelées “Maliden ya” (être fils du Mali). La formation a été animée par le Pr. Iba Ndiaye et d’autres enseignants. Il a été question de former lesdits agents aux symboles de la République et des institutions.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :