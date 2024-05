Relance des activités d’élaboration du dictionnaire opérationnel des métiers emploi (DOME) : L’ANPE s’y met

L’Agence nationale pour l’emploi a tenu un atelier sur la relance des activités d’élaboration du Dictionnaire opérationnel des métiers et emplois (Dome). C’était le 9 mai 2024 au CICB. L’objectif était de réaliser une première rencontre des membres de la commission d’élaboration du Dome, faire l’état des lieux et déterminer un plan de travail.

Le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré, a présidé la cérémonie d’ouverture de cet atelier de relance des activités d’élaboration du Dictionnaire opérationnel des métiers et emplois (Dome). Elle avait ses côtés le directeur général de l’ANPE, Ibrahim Ag Nock.

Le ministre a rappelé que notre économie s’est orientée progressivement vers les échanges internationaux avec des accords de libre-échange. Pour elle, le Dome est un outil pertinent de connaissance et de maitrise des informations sur le marché du travail. “Il vise à créer un langage commun entre les acteurs du marché du travail et constitue un outil d’aide à la décision en matière de politique d’emploi, d’orientation et de formation, d’une part et d’autre part, un outil d’intervention sur le marché du travail à travers le rapprochement des offres et des demandes d’emploi”, dit-elle. Elle a indiqué que le Dome est outil de travail quotidien de l’ANPE pour la collecte des offres d’emploi au niveau des entreprises, l’identification des compétences des demandeurs d’emploi, l’intermédiation, le développement des actions de formation et d’orientation.

Il faut noter que depuis 1999, l’ANPE s’est attelée à la réalisation du Dictionnaire opérationnel des métiers et emplois à travers trois objectifs. Il s’agit de servir de support à l’analyse qualitative et quantitative de la définition des profils d’offres et de demandes d’emplois en vue de faciliter l’insertion et la réinsertion des actifs, en particulier ceux contraints de se reconvertir ; de présenter une source documentaire opérationnelle sur les contenus des emplois et des métiers, concourant à une professionnalisation accrue des agents chargés de l’emploi ; de contribuer à l’élaboration des programmes de formation en délivrant les informations clés concernant les emplois et les métiers.

Le département planification et statistiques de l’ANPE a pour mission de mettre à disposition une information statistique fiable en vue d’aider à l’orientation judicieuse des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle, porte l’élaboration du Dome. C’est dans ce cadre qu’il a envisagé de l’actualiser, en commençant par la relecture de la nomenclature des métiers/emplois pour le Dome, puis relancer la production des fiches restantes.

Marie Dembélé

