A Niamey, plusieurs manifestations rassemblant tantôt des centaines tantôt des milliers de pro-putschistes, ont eu lieu ces derniers jours. “Le Niger sera le tombeau de la Cédéao des chefs d’État au profit de la Cédéao des peuples”, déclarait vendredi devant environ 200 étudiants le secrétaire général de l’Union des scolaires nigériens, Bakin Batoure Almoustapha, en appelant les étudiants à soutenir sans réserve les militaires.

Des “brigades de veille” citoyennes ont également été mises en place sur plusieurs ronds-points de la capitale pour “surveiller la menace extérieure”.

Dans un décret lu jeudi dernier à la télévision, les nouvelles Autorités ont appelé “la population nigérienne à la vigilance à l’égard des espions et des forces armées étrangères”, et invité les citoyens à transmettre aux autorités “toute information relative à l’entrée ou au mouvement d’individus suspects”.

En outre, les Autorités ont dénoncé jeudi soir des accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France, qui déploie au Niger un contingent militaire de 1.500 soldats pour la lutte antiterroriste.

Mali-Burkina- UNHCR :

Les experts se concertent

𝐸𝑛 𝑝𝑟𝑒́𝑙𝑢𝑑𝑒 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑢𝑧𝑖𝑒̀𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑒 𝐵𝑢𝑟𝑘𝑖𝑛𝑎 𝐹𝑎𝑠𝑜– 𝑅𝑒́𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑀𝑎𝑙𝑖–𝐻𝑎𝑢𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠–𝑢𝑛𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒́𝑓𝑢𝑔𝑖𝑒́𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑠 𝐵𝑢𝑟𝑘𝑖𝑛𝑎𝑏𝑒̀, 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑜𝑛𝑢𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑢 06 𝑎𝑢 07 𝑗𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡 2023, 𝑎̀ 𝑂𝑢𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑢𝑔𝑜𝑢.

Cette réunion technique préparatoire dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Conseiller technique, M. Moussa CISSÉ devait permettre aux différents acteurs de baliser le terrain avant la tenue de la rencontre. Dans son propos, M. CISSÉ a remercié les plus hautes autorités du Burkina Faso et de la République du Mali pour avoir faciliter la tenue de la rencontre qui, sans doute va contribuer à l’amélioration de la protection des réfugiés dans les deux pays. La réunion technique préparatoire de la douzième Commission tripartite se tient cette année dans un contexte difficile marqué par une situation sécuritaire complexe pour les deux pays. Sa tenue témoigne non seulement de notre capacité de résilience mais également de notre solidarité envers nos frères et sœurs éprouvés et de la volonté des parties prenantes à assumer pleinement leurs responsabilités en matière de protection des réfugiés, a indiqué le colonel-major CISSÉ.

Le Représentant résident du Haut-Commissariat des Nations-unies pour les réfugiés au Burkina Faso, M. Maurice AZONNANKPO, assure que cette rencontre va permettre d’aboutir à des recommandations allant dans le sens de l’amélioration de la protection des droits humains des réfugiés et de la situation sécuritaire dans les deux pays. La douzième Commission tripartite Burkina Faso-Mali-Haut-Commissariat des Nations-unies pour les réfugiés est prévue se tenir courant octobre 2023, à Bamako.

