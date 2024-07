Information fuitée lors de la visite du chef de l’Etat à Sikasso le samedi 22 juin, la question de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics est désormais officielle. Une confirmation donnée par le conseil des ministres au cours de sa session hebdomadaire du mercredi 10 juillet passé. “Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les principes de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics”, peut-on lire dans le communiqué produit. Le gouvernement du Mali justifie cette transition vers le numérique par plusieurs raisons. “Le Mali a, au cours de la dernière décennie fait face à d’importantes mutations technologiques qui ont accéléré les besoins de digitalisation. Ces transformations sont nécessaires pour s’adapter à un écosystème de plus en plus complexe, innovant et basé sur les solutions numériques. Malgré la disponibilité desdites solutions, un grand nombre d’opérations de paiement de l’Etat, des établissements publics nationaux, etc., continuent de s’effectuer en espèce et par chèque. Cette gestion manuelle des procédures administratives et de paiement induit des lenteurs, des risques d’erreurs dans les traitements, de corruption et de déperdition des deniers publics, entrainant des préjudices pour les organismes publics et les usagers des services publics”. En optant pour le digital, les autorités étatiques croient que le processus est nécessaire pour la sécurisation des ressources de l’Etat et des autres organismes publics, la réduction de l’informel et le renforcement de l’inclusion financière.

Religion : Achoura, célébré ce mercredi

Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a indiqué que, sur la base de la délibération de la Commission nationale d’observation de la lune, le croissant lunaire Mouharam ou Djon Minè Kalo n’a pas été aperçu le samedi 6 juillet dans aucune localité du Mali. De ce fait, le mois lunaire Mouharam ou Djon Minè Kalo a débuté le lundi 8 juillet marquant le premier jour du nouvel an musulman. Par conséquent, la fête d’Achoura sera célébrée ce mercredi 17 juillet sur toute l’étendue du Mali.

AES : Vers la création d’une banque d’investissement

Après avoir pris la décision de se retirer de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), les Etats membres de la Confédération de l’AES donnent des gages à leurs populations sur divers plans. Outre la sécurité, la libre circulation, l’AES tente d’assurer également sur le plan économique et financier. De ce fait, les chefs d’Etat des trois pays de l’Alliance, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, ont, dans un communiqué co-signé, annoncé la création d’une banque d’investissement. A les en croire, cette volonté de création d’une banque d’investissement pour les trois pays s’inscrit dans le cadre de la mutualisation de leurs moyens pour la mise en place d’une gamme de projets structurants et intégrateurs. « Nous décidons de doter notre Confédération des instruments propres pour le financement de notre politique économique et sociale, de mettre en place des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l’espace AES », ont-ils rassuré.

