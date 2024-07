L’homme fort de Koulouba vient d’être élevé à la dignité de Grand-Croix du Niger pour son engagement dans l’éclosion de l’AES. Le président de la Transition le partage avec celui du Faso. Ils sont tous les deux élevés à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre du Niger par le Président Abdourahame Tiani, au nom de leur engagement pour la souveraineté de l’AES. Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, s’y est pris par deux décrets ayant fait l’objet d’un communiqué officiel. Le chef de l’Etat du Niger honore ainsi ses homologues, au lendemain du sommet inaugural de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) que son pays a abrité et à l’issue duquel le président de la Transition du Mali a été installé à la présidence de cette organisation pour un an. Des distinctions délivrées en reconnaissance de l’engagement ferme et inébranlable de ses deux autres pairs en faveur de la «Souveraineté et de la Solidarité des Etats regroupés au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), de la sauvegarde et du rayonnement de nos cultures», peut -on lire dans ledit communiqué.

Le PM Choguel en mode isolement

Malmené par le système régalien, le PM Choguel a de moins en moins du cœur à l’ouvrage. On ne l’entend plus couvrir d’éloges la Transition et ses colonels naguère encensés d’épithètes sulfureuses. Les ennuis judiciaires de ses plus fidèles lieutenants sont passés par-là, quoiqu’ils n’auront pas atteint leur dessin de le pousser à la démission. Mais à défaut de rendre le tablier par les pressions, le Premier ministre est en passe d’incarner sa fonction dans une bassesse jamais infligée à un attelage gouvernemental par le passé. En plus de le contourner dans les prises de décision et la conduite de l’action publique, son ostracisation n’épargne même plus les égards protocolaires dus à son rang. Il est en effet littéralement surplombé et éclipsé à plusieurs événements officiels par un certain ministre d’Etat devenu son suppléant de fait. Pas assez, toutefois, pour que Choguel Maïga se résolve à tirer les enseignements adéquats d’un isolement pressenti depuis la raclée reçue en plein visage dans le sillage du vote de la Loi électorale avec le contrôle de l’AIGE en toile de fond.

Rassemblées par la Rédacction

