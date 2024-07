L’agroéconomiste Dr. Nango Dembélé n’est plus le président directeur général de la Compagnie malienne pour le développement des textiles. Il a été remplacé par Mamadou Moustapha Diarra. C’est ce professeur de l’enseignement supérieur qui est désormais aux commandes de la CMDT en lieu et place de l’ancien ministre de l’Agriculture. “Ancien ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Nango Dembélé a occupé plusieurs hautes fonctions au Mali, notamment ministre délégué chargé de l’Elevage et de la Pêche, puis ministre de l’Agriculture. Sa nomination à la CMDT fait suite aux prouesses qu’il a engrangées en tant que ministre de l’Agriculture. Reconnu comme un très proche des cotonculteurs, il aura fortement contribué à la modernisation du secteur coton, à l’amélioration de la productivité”, disait-on du désormais ex-patron de la CMDT avant sa révocation.

DEF : La première nationale a obtenu 18,57 de moyenne

Les résultats du Diplôme d’études fondamentales(DEF), session de juin 2024, ont été proclamés le vendredi 19 juillet. Selon le ministère de l’Education nationale, le taux de réussite national est de 44,46 % sur 349 080 candidats concernés et répartis entre 2106 centres. Avec une moyenne de 18,57, Sira Traoré a été la première nationale. Son frère jumeau, Konima Traoré, s’est classé 3e national avec une moyenne de 18,15 tandis que Mamary Camara de l’Académie d’enseignement de Kati (Prytanée militaire), avec une moyenne de 18,54, s’est faufilé entre les frère et sœur Traoré pour être le 2e national. Le seul intrus qui a réussi à séparer, le temps d’un examen, les jumeaux. Elèves à l’école Cimes, en Commune I du district de Bamako, la première nationale ainsi que le 3e sont de la même fratrie (des jumeaux) qui ont fréquenté la même classe d’examen. Ils sont de l’Académie d’enseignement de Bamako Rive gauche, a précisé le département de l’Education.

Payement électronique : Bamako seul, en attendant les autres…

Annoncée en conseil des ministres du 10 juillet, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics est désormais opérationnelle. L’opération a été officiellement lancée par le chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, le 19 juillet dernier au palais de Koulouba. “Au Mali, il est désormais possible de payer directement via son téléphone mobile pour des services tels que la carte d’identité, les contraventions de police et les actes d’état civil. Le président de la Transition, SE le colonel Assimi Goïta, a effectué le premier clic lors d’une cérémonie à Koulouba. Cette première phase, initialement déployée à Bamako, sera progressivement étendue à toutes les régions du Mali et aux représentations diplomatiques. Ce processus inclura progressivement tous les services publics, y compris les impôts et les marchés publics”, explique la Cellule de communication de la présidence. “La digitalisation contribue à une plus grande transparence des processus administratifs et renforce la confiance du public”, s’est montré confiant le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, tout en affirmant qu’elle renforcera également la transparence et la responsabilité.

RN27 : C’est 24 789 véhicules par jour

Les travaux d’aménagement du tronçon urbain de la route nationale n°27 (Bamako-Koulikoro) ont été lancés le mardi 16 juillet 2024. Selon le département des Transports et des Infrastructures, les travaux devront durer 36 mois. Ces travaux, qui partent du carrefour du Grand Hôtel au rond-point du Laboratoire central vétérinaire à Sotuba, devront permettre d’élargir ledit tronçon en 2×3 voies, avec des pistes cyclables et des passerelles pour piétons. Ils devront aussi contribuer, selon la ministre, Mme Dembélé Madina Sissoko, à la modernisation du réseau routier, à la fluidité du trafic sur ce tronçon et à l’amélioration de la sécurité routière entre autres. La ministre Sissoko a estimé le coût de réalisation du projet à 33 milliards 224 millions de F CFA. Selon les estimations, le comptage du trafic réalisé en 2023 donne un trafic moyen journalier sur le tronçon urbain de la route nationale n°27 (RN27) de 24 789 véhicules tout confondus. Au regard de cette densité, la projection en 2043 a été estimée à 56 705 véhicules/jour.

Rassemblées par

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :