Lionel Messi a été désigné ce lundi joueur de l’année par la FIFA. Il succède à Luka Modric.

Pour la sixième fois de l’histoire, le trophée du meilleur joueur FIFA, celui qui récompense le meilleur footballeur de l’année écoulée, est revenu à Lionel Messi. La star du et de la sélection argentine a été sacrée à Milan ce lundi et il devance au nombre des suffrages son grand rival Cristiano Ronaldo mais aussi Virgil Van Dijk, qui était le favori pour ce prix. Van Dijk (28 ans) sort d’une saison exceptionnelle qui l’a notamment vu gagner la Ligue des Champions avec les Reds. Il a même été l’un des grands artisans de ce triomphe, avec des prestations exceptionnelles en demi-finales contre le Barça. Cela n’a visiblement pas suffi pour battre Messi.

En plus de ce titre du meilleur joueur FIFA, Messi a aussi été choisi dans le onze de l’année, en compagnie de plusieurs de ses coéquipiers à .

“Je remercie tous ceux qui m’ont décidé de me remettre ce prix. C’est toujours très agréable cette reconnaissance. Les prix individuels sont pour moi secondaires car je crois que le plus important c’est le collectif, mais c’est une soirée spéciale car j’ai mon épouse et mes trois enfants avec moi. Partager ce moment avec eux ce soir c’est quelque chose d’unique, de fantastique, qui n’a pas de prix. Mes enfants aiment le foot. Ils deviennent fous de voir tous ces joueurs autour d’eux. Ils ont un petit peu honte de demander des photos. Je suis heureux de cela. Merci de nouveau à tous”, a déclaré La Pulga après avoir reçu son prix.

Le trophée The Best un trophée créé par la FIFA en 2016 pour concurrencer le Ballon d’Or Football. Les deux premières années il est revenu à Cristiano Ronaldo et en 2018 c’est Luka Modric qui a été récompensé. Sous cette appellation, c’est donc le premier triomphe de Messi. Fabio Cannavaro reste toujours le seul et unique défenseur à avoir remporté ce prix FIFA. Source: https://www.goal.com/fr

