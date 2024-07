La ligue professionnelle de boxe du Mali en collaboration avec la fédération malienne de boxe a organisé le samedi 20 juillet au Musée national du Mali un gala de boxe avec la participation de plusieurs pays de la sous région en l’occurence la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Sénégal et naturellement le Mali.

Le gala de boxe a enregistré, outre les responsables de la fédération malienne de boxe et de la ligue professionnelle de boxe, la présence de nombreux amateurs du noble art. Aussi, parmi l’assistance on pouvait remarquer la présence de deux invités de marque. Il s’agit de l’homme d’affaires malien, Ibrahima Diawara, patron de l’entreprise IBI groupe et du promoteur de la société DPA, Ibrahima Doucouré. Six combats étaient au registre de ce gala de boxe dont le face à face de Emmanuel Alloté du Ghana avec notre compatriote Fousseyni Sidibé, un duel soldé par la victoire du Malien.

La seconde opposition a mis aux prises Cheicknè Sissoko de la Côte d’Ivoire et Aryeeté du Togo. Pour le troisième accrochage de la soirée, les parties en face avaient pour noms Houenou Faustin du Bénin et Aboubacar Traoré du Mali, un duel remporté par le Malien. Un autre Malien Adama Diarra croisait le fer avec Kalifa Diop du Sénégal. Le Malien est sorti vainqueur de la partie. Le dernier combat, le plus attendu a apposé le champion d’Afrique de boxe africain, l’Ivoirien d’origine malienne Modibo Kéïta au Ghanéens Nathaniel Kukpe. Un combat qui a fait long feu suite à la blessure du Ghanéen après quelques rounds. Les juges ont sans surprise accordé la victoire au combattant ivoirien. Aux termes de ces combats, le président de la ligue professionnelle de Boxe du Mali Nafaraba Kéïta non moins cadre dans une banque de la place n’a pas caché son satisfecit. Il a aussi rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de leurs activités. “Nous savons que la ligue professionnelle renvoie forcement à l’organisation de combats de boxe, or notre pays est limité en termes d’effectifs de boxeurs professionnels mondialement connus. C’est pourquoi, nous sommes obligés de faire venir des boxeurs professionnels de la sous région dont le Ghana, le Sénégal de la Côte d’Ivoire et le Bénin “, a expliqué le président de la Ligue professionnelle de boxe. Avant de révéler que la boxe fait désormais son grand retour : “ Nous voulons dire aux uns et aux autres que la boxe revient à grand pas; que les Maliens s’attendent à d’autres combats professionnels afin que le noble art ait une place de choix dans les disciplines sportives du Mali “. Il a profité de cette occasion pour exprimer tous ses vœux de réussite à une de nos compatriotes, Fatoumata Mallé Camara, qui participe aux Jeux olympiques de Paris 2024.

” Nous demandons à l’ensemble des Maliens de prier pour elle, c’est la première fois qu’une boxeuse malienne participe aux Jeux olympiques, elle a été aussi la première Malienne médaillée africaine surtout dans cette discipline “, a ajouté le président. Lequel n’a pas manqué de remercier tous ceux qui les ont épaulés dans l’organisation de ce gala, à commencer par la Fédération malienne de boxe qui leur a délégué ce pouvoir de tenir cette soirée. Il a aussi remercié la BDM-SA, Moov Africa Malitel et aussi le Comité national olympique et sportif et son président Habib Sissoko qui ont été d’un grand concours pour la tenue de cette activité. Des boxeurs en passant par l’assistance, tous ont exprimé leur fierté de la réussite de cette soirée de Gala et ont réaffirmé leur détermination à jouer leur partition pour le rayonnement de cette discipline.

Kassoum Théra

