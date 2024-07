À une époque où l’ordre mondial est profondément troublé, les valeurs olympiques de solidarité, d’égalité et de dignité humaine pour tous n’ont jamais été aussi importantes. Tel est le message fort délivré par le président du CIO, Thomas Bach, lors de la cérémonie d’ouverture de la 142e Session du CIO à Paris, à la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024, à la Fondation Louis Vuitton, en présence du président de la République française, Emmanuel Macron. Le bâtiment emblématique de la fondation est situé dans le parc même où Pierre de Coubertin a organisé la soirée de clôture du congrès historique qui a donné naissance au CIO en 1894.

S’adressant à l’assemblée, le président Thomas Bach a déclaré : “Nous assistons à l’émergence d’un nouvel ordre mondial. Des ruptures historiques bouleversent le système de relations internationales mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Les tendances sont malheureusement claires : découplage des économies, protectionnisme, intérêts personnels étroits l’emportant sur l’État de droit, “Sud global” contre “Nord global”. Partout, le multilatéralisme est en recul. Dans ce nouvel ordre mondial, “coopération” et “compromis” sont malheureusement considérés comme des termes péjoratifs. “Ces tendances nous inquiètent profondément car elles vont directement à l’encontre de notre mission d’unification. Forts de nos valeurs olympiques et unis par elles, nous devons être prêts à faire face à ce changement radical.”

Sur une note résolument plus optimiste, le président Thomas Bach a toutefois déclaré : “Nous sommes prêts parce que nous ne sommes pas seulement multilatéraux – nous sommes mondiaux. Le Mouvement olympique est un mouvement mondial. Au sein du Mouvement olympique, nous sommes tous égaux. Il n’y a pas de “Sud global” ou de “Nord global”. Nous avons 206 Comités Nationaux Olympiques qui jouissent tous des mêmes droits en vertu de la Charte olympique. De plus, nous sommes solidaires les uns les autres. La solidarité, cette valeur fondamentale qui définit notre communauté olympique”.

Dans un discours où il a abordé de nombreux sujets, le président Thomas Bach a montré comment les valeurs olympiques transcendaient toutes les activités du CIO et du Mouvement olympique en cherchant à montrer l’exemple et à contribuer à un monde meilleur, et plus particulièrement aux Jeux Olympiques. S’adressant directement aux hôtes français, Thomas Bach a remercié le président Emmanuel Macron et toutes les personnes impliquées dans l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour leur engagement et leur dévouement. Il a noté que ces Jeux, les premiers organisés du début à la fin dans le cadre des réformes de l’Agenda olympique 2020, sont plus jeunes, plus inclusifs, plus urbains et plus durables. Ils seront véritablement à la hauteur de la devise des organisateurs – “Ouvrons grand les Jeux” – des Jeux pour tous.” Soulignant l’importance de la solidarité dans la mission olympique, il a exprimé sa gratitude aux sponsors olympiques et aux détenteurs de droits médias, expliquant que grâce à leur soutien indéfectible, le Mouvement olympique est en bonne santé, prêt à affronter les défis de l’avenir en position de force. Cela aussi, a-t-il noté, est illustré par le fait que les hôtes des futurs Jeux Olympiques sont assurés jusqu’en 2032, et que deux futurs hôtes des Jeux Olympiques d’hiver – 2030 et 2034 – seront probablement élus mercredi. Le président Thomas Bach a également noté que les valeurs de solidarité et d’égalité sont au cœur des préoccupations du Mouvement olympique lorsqu’il envisage l’avenir. Cela se voit tout particulièrement dans l’évolution de la stratégie numérique du CIO et surtout dans les discussions concernant l’impact de l’IA sur le sport, un domaine d’intérêt particulier pour le Mouvement olympique. Lorsque le CIO a lancé son Agenda olympique pour l’IA au début de l’année, ces valeurs étaient au cœur de l’approche qui vise à garantir que l’intégration de l’IA dans le sport sera bénéfique pour l’ensemble de la communauté et pas seulement pour quelques personnes. Le président Thomas Bach a renouvelé son appel aux “gouvernements pour qu’ils s’accordent sur des règles de gouvernance de l’IA applicables à l’échelle mondiale, qui définissent les paramètres […] d’une vision humaniste de l’IA”. Poursuivant sur les valeurs olympiques, il a fait remarquer que celles-ci sont au cœur d’une autre évolution de la stratégie numérique du CIO : l’e-sport et les jeux vidéo. Les jeunes générations sont nées avec le numérique ; il est donc nécessaire de se connecter avec ces jeunes, là où ils mènent leur vie. “Partout, les jeunes mènent une vie numérique. Nos jeunes fans olympiques mènent une vie numérique. Les 120 millions d’abonnés qui nous suivent sur nos plateformes de médias sociaux avec plus de 600 millions d’engagements par mois mènent une vie numérique. Les athlètes mènent une vie numérique. Si nous voulons rester pertinents dans ce nouveau monde, nous devons nous engager auprès de cette génération née avec le numérique. C’est ce qui a incité le CIO à envisager la possibilité de créer des Jeux Olympiques de l’e-sport. Depuis l’annonce faite lors de la 141e Session du CIO à Mumbai, Inde, en octobre 2023, concernant la possibilité de créer des Jeux Olympiques de l’e-sport, la commission de l’e-sport du CIO a accompli un formidable travail. La commission exécutive du CIO a annoncé récemment qu’elle avait proposé à la Session du CIO de conclure un accord de 12 ans avec le CNO d’Arabie saoudite pour l’organisation et l’accueil des Jeux Olympiques de l’esport». Le président Thomas Bach a déclaré à propos de cette décision : “En nous associant au CNO saoudien, nous nous assurons que toutes nos activités se dérouleront dans le plein respect de la Charte olympique. Dans le même temps, nous voulons soutenir les énormes progrès réalisés par le CNO saoudien en ce qui concerne la popularisation du sport et, en particulier, la participation des filles et des femmes dans le sport.”Tout cela, a-t-il expliqué, permettra au Mouvement olympique d’atteindre un nouveau public, plus jeune, et de diffuser davantage les valeurs olympiques, ce dont le monde a désespérément besoin à l’heure actuelle.

Ces valeurs olympiques seront mises en évidence au cours des deux prochaines semaines à Paris, lorsque les athlètes se réuniront dans le cadre d’une compétition pacifique sous les yeux du monde entier. À la fin de son discours, le président du CIO a affirmé : “C’est notre réponse olympique à toutes les forces qui veulent nous diviser : nos valeurs comptent. En ces temps sombres, nos valeurs olympiques comptent plus que jamais. Ce n’est qu’en mettant nos valeurs olympiques en pratique – les valeurs de solidarité, d’égalité, de dignité humaine pour tous – que nous pourrons rassembler le monde dans la paix. Cet après-midi, les athlètes l’ont clairement exprimé lorsqu’ils se sont rassemblés autour de la Fresque de la Trêve olympique et qu’ils ont lancé un appel à tous les dirigeants politiques du monde. Tous unis, les athlètes des pays en guerre étaient présents. Tous les athlètes des pays en conflit étaient présents. Et tous disaient : Donnons une chance à la paix”.

Source : CIO

