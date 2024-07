En vacances au pays, l’ancien joueur du Centre Salif Kéita (CSK), du Stade Malien de Bamako et l’actuel attaquant de Samnat Lions de Gozo (Malte), nous a accordé une interview, dans laquelle, il parle de son séjour à Bamako, ses performances actuelles dans son club, son regard sur l’équipe nationale du Mali (les Aigles) et ses conseils à l’endroit des jeunes joueurs maliens.

Aujourd’hui-Mali : Vous êtes au Mali dans le cadre des vacances, comment se passe votre séjour ?

Boubacar Kanta : Dieu merci mon séjour à Bamako se passe très bien, je suis avec la famille et les amis, c’est la grande retrouvaille. Après une longue saison, c’est très important de venir ici au pays pour se ressourcer. Comme, chaque année, j’ai également profité de mes vacances pour fêter l’Eid El Kebir au pays et cela été quelque chose de très important pour moi.

Comment avez-vous vécu la dernière saison avec votre club, le Samnat Lions de Gozo ?

La saison dernière a été l’une des meilleures saisons pour moi parce que j’ai été deuxième meilleur buteur du championnat D2 Maltais avec dix-huit (18) buts en vingt-deux (22) matchs officiels et plus cinq (5) passes décisives. Alors, elle vraiment une meilleure saison pour moi et je remercie le Dieu pour cela.

Je précise que la saison dernière, nous avons joué les matchs de barrage pour la monter en premier division du championnat national de Malte, mais malheureusement nous avons perdu.

Concrètement, comment vous sentez-vous dans ce club Maltais ?

Je me sens bien dans ce club, ils n’ont de problème et je pense que je me suis bien intégré. Le football, c’est comme les autres métiers et souvent, c’est mieux de commencer quelque part petit à petit avant d’aller au sommet. C’est vrai qu’il y a moins de noir, mais ils sont très gentils avec tout le monde. Ils ne sont pas racistes, ce sont des gens d’ouvert d’esprit. Souvent dans les rencontres, certains essayent de vous provoquer un pour vous énerver, mais Dieu merci, nous essayons de gérer.

Avec votre performance, cette saison, peut-on savoir si vous êtes sollicité par d’autres clubs européens ?

Actuellement, je suis sollicité par quelques clubs européens notamment en Italie avec un club qui vient d’être relégué en quatrième division D4 Olbia Calcio 1905. En plus de cela, je suis en contact avec beaucoup de clubs en Malte. Maintenant, je suis en attente pour la suite des négociations.

Que pensez-vous de l’équipe nationale les Aigles du Mali ?

Je pense que nous avons une belle équipe, une équipe qui a un bel avenir. Je pense également qu’avec le temps, plus de cohésion et plus de solidarité, nous pourrons faire également de chose comme remporter la Can, avoir une qualification pour la coupe du monde et j’en passe. J’ai confiance à cette génération et à la génération qui arrive. Et j’ai quelques amis qui ont été sélectionnés dans l’équipe espoir précisément les U23.

Êtes-vous prêt à défendre les couleurs du Mali, si le nouveau sélectionneur venait de vous faire appel ?

Je réponds oui à la question sans réfléchir parce que c’est mon rêve de défendre les couleurs du Mali. Si l’occasion se présente le peuple malien ne regrettera jamais cela parce que c’est tout ce que je cherche actuellement.

Si vous avez un message à l’endroit de jeunes joueurs, lequel serait-il ?

Les jeunes joueurs maliens ont tendance à laisser les études et à se concentrer sur le football. Je pense, c’est une grosse erreur à ne surtout pas faire. Il est important de dire que le football est une répétition. Par exemple : vous pouvez avoir un contrat dans un grand club aujourd’hui et une fois sur place vous ne fournissez pas d’effort, pas d’entrainement individuel et vous n’essayez pas d’améliorer votre façon de jouer. Au fil du temps, ça sera très compliqué pour vous, c’est pour dire que seul le travail paye.

Je dis aux jeunes joueurs qu’une fois qu’ils obtiennent un contrat, ils travaillent avec beaucoup de détermination et qu’ils soient très disciplinés.

Propos recueillis par

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :