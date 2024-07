Des conférence-débats sur la problématique des ordures ménagères, des concours d’art oratoires, d’éloquence et culinaire, une visite aux déplacés de Faladié et Niamana et des présentations des partenaires (ANPE, APEJ, INPS, FAFPA, MEREF), une émission Top Etoiles, telles sont, entre autres les activités qui ont marqué l’anniversaire des dix (10) ans du Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP) célébrés les 22, 24 et 25 juin 2024 au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bah de Bamako.

Le Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP) a célébré les 10 ans de son existence. Pour commémorer ce dixième anniversaire, le ROCP a organisé plusieurs activités au Palais de la Culture Amadou Hampâté Bah de Bamako. Des activités qui ont regroupé autour de la présidente, Mme Katilé Hadiaratou Sène, des femmes venues de Kayes, Koulikoro, Koutiala, Sikasso, Bougouni, Ségou, Gao, des six communes du District de Bamako, etc. pour être des témoins oculaires d’une décennie d’existence de leur faitière.

Tout a commencé le samedi 22 juin 2024 au Palais de culture de Bamako par les concours d’arts oratoires, d’éloquence et culinaire. Une cérémonie présidée par le Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne, M. Amadou Diarra Yalcoué. On notait aussi la présence remarquable du Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), M. Yacouba Katilé, du secrétaire général du Ministère de l’Emploi, de l’Entreprenariat national et de la Formation professionnelle, M. Drissa Guindo, du 1er vice-président de l’AIGE, M. Ousmane Traoré, du parrain (le comité syndical de la Douane), représenté par M. Mahmoud Touré, de la Marraine, l’Honorable Rahamatou Haïdara, de l’ancien Président de l’Assemblée nationale, l’honorable Moussa Timbiné, des anciens ministres de la République, tels que Tiémoko Sangaré, Mahamoud Ben Kattra, Mme Kéïta Aïda M’Boh, et des directeurs généraux et nationaux des services centraux de l’Etat et des entreprises privées.

Le représentant de la mairie de la Commune V du District, dans son mot de bienvenue, au nom du conseil communal, a remercié les organisateurs pour la tenue de cet évènement sur son territoire qui marque les 10 ans du ROCP. Une célébration qui constitue la revalorisation des femmes maliennes dans le concert des nations.

L’élu communal a salué le ROCP pour le choix du thème, à savoir : ‘’la problématique des ordures ménagers’’. Un thème d’actualité et de préoccupations principales pour toutes les communes du District de Bamako et du Mali tout entier.

Il a salué aussi la présence remarquable de la jeunesse à cette célébration qui est l’avenir de la nation, gage du développement socio-économique et politique.

Aussi, a-t-il mis l’accent, la célébration de cette décennie du ROCP sur la problématique des déchets plastics et des ordures ménagères arrive au moment où le pays est confronté à d’énormes difficultés environnementales. C’est pourquoi, au nom du conseil communal, il a promis d’accompagner le ROCP dans cette mission qui cadre bien avec la politique de la Commune V du District de Bamako.

Avant de terminer, il a lancé un appel aux autorités maliennes, d’aider le ROCP dans la revalorisation des talents des femmes maliennes pour l’éveil de conscience et son plein épanouissement.

La présidente du Réseau des Organisations pour une Citoyenneté Participative (ROCP), au nom du réseau, a souhaité la cordiale et la chaleureuse bienvenue à toutes, qui, malgré leurs agendas respectifs bien chargés, ont honoré de leur présence à cette cérémonie commémorative des dix ans du réseau.

Aux dires de la présidente, Mme Katilé Hadiaratou Sène, le ROCP est né le 08 février 2014, donc il y a 10 ans. En effet, les sources politiques, internationales et nationales, les sources livresques, malgré une prolifération des idées, des projets et programmes, semblaient avoir atteint leurs limites et pour cause : notre monde avait deux facettes sur une terre unique qui reposait cependant sur la différenciation.

Il y avait la terre des hommes, havre des pouvoirs, de l’instruction, de la supériorité de sexe, et la terre des femmes, celle dont le socle est la pauvreté, le chômage, l’analphabétisme, la pluri-procréation dont le cumul a ravagé l’existence des millions de femmes. Il fallait donc des visions originales, des initiatives audacieuses pour l’émergence d’un monde unique, et d’une seule terre, celle où Hommes et Femmes bénéficieront d’une coexistence empreinte de bonheur partagé, de vie réussie, juste, égalé, libre, démocratique. Telle est l’œuvre qui a sous tendu les actions, les activités, bref tout le parcours du ROCP’’, a-t-elle indiqué.

Aujourd’hui, a-t-elle poursuivi, le Mali a besoin de plus cohésion sociale. C’est pourquoi le ROCP s’est librement organisé en une force fédératrice pour démontrer que le leadership fort tire sa substance, de la reconnaissance, de la revalorisation des leaders précédentes, et de la revalorisation des forces vives endogènes, notamment les femmes et les jeunes.

Un modèle de leadership qui nécessite l’esprit d’équipe, le sens de la reconnaissance de soi et de l’autre, le devoir de servir sa communauté, sa famille et toute sa nation. Une femme qui sert une nation, est une femme qui a d’abord servi son foyer, sa famille et toute sa communauté et ensuite la nation.

‘’La refondation de l’Etat passe par des ressources humaines de qualité’’

‘’Nous voulons mériter notre statut de femme modèle, nous voulons exercer notre leadership à travers des actes utiles d’où cette célébration. Nous ne voulons pas être le modèle de leader qui divise pour régner. En nous mettant ensemble, nous pouvons valablement servir le Mali. Nous voulons que notre exemple inspire et encourage d’autres car nous sommes une force permanente, une force active, une force mobilisatrice chaque fois que la nation a besoin de nous. Nous voulons répondre aux aspirations des femmes à la base’’, a laissé entendre la présidente du ROCP dans son intervention.

Avant d’ajouter : ‘’La refondation de l’état a besoin de ressources humaines de qualité, il a besoin d’un autre type de leadership. Nous aspirons sinon à l’extinction, du moins à la réduction des maux découlant des lourds fardeaux socialement et biologiquement atroces : mariages précoces, scolarisation étriquées, carrières professionnelles sans promotion valorisante décrétée par des capacités et mérites propres ; mort en pleine couche et aux conséquences dramatiques’’.

Selon Mme Katilé Hadiaratou Sène, les femmes aspirent non pas à des emplois non qualifiants, n’ayant aucune proportion avec les connaissances, les expériences acquises, mais un travail qui ouvre l’accès à la prise de décisions devant régir la vie quotidienne, qu’elles soient féminines ou masculines. Cela veut dire des présences méritées, dans l’antre de la législation des participations, à la mise en œuvre, à l’exécution de tâches, de missions qui peuvent assurer à la nation le progrès, la cohésion et la paix dans notre pays.

L’ambition affichée par le ROCP est aujourd’hui beaucoup plus de participation des femmes que la figuration.

‘’Quand des pays africains ont su instaurer la parité entre hommes et femmes dans les rouages de la vie politique, administrative, devrions-nous nous contenter du symbole ?, s’interroge-t-elle. Aujourd’hui, plus de 52% des femmes représentant la majorité du pays demeurent les sous-produits de l’indépendance acquise depuis 1960 et de la démocratie chèrement acquise depuis 1991.

Sans y être invitées, les femmes constituent le flambeau du progrès social, de la protection de l’environnement, la promotion des jeunes filles qui avec leurs homologues masculins, constitueront les forces vives du Mali Kura. Le programme du ROCP est le maillage des villes et des campagnes pour une implantation profonde du vivre ensemble, de la sacralité de l’unité nationale, de la justice sociale autorisant la participation sans exclusive à la construction du Mali Kura.

‘’Un autre citoyen est possible au Mali’’

‘’Nous sommes un peuple de blancs et de noirs, un pays trait d’union entre le Nord à dominance blanche et le Sud à dominance noire. Telle est la vision du ROCP pour laquelle les femmes se battent dans l’attente et l’accompagnement afin que, dans les prochaines années, les entreprises fruits de l’engagement participatif et patriotique des femmes voient le jour dans toutes les régions du pays’’, espère-t-elle.

Est-il toutefois besoin de rappeler qu’il y a 10 ans, à sa constitution, le ROCP était convaincu qu’«un autre citoyen est possible». Pour dire ainsi que le réseau a anticipé sur les chantiers en cours. Plus que jamais, il croit fermement à l’aboutissement heureux de cette vision ‘’le Mali Kura’’.

‘’En disant qu’un citoyen est possible, nous sommes ces citoyennes car n’est pas rassembleur qui le veut et ne mobilise pas tout le monde chaque fois qu’on le veut. Notre certitude est grande, qu’appuyées, nous arriverons à circonscrire le phénomène social de l’émigration, l’expansion des stupéfiants, le mépris du travail de la terre, le moyen le plus stable et accessible pour la souveraineté alimentaire, la fin de la famine, la transformation industrielle de nos produits primaires’’.

De sa création à nos jours, le Réseau a évolué suivant les programmes d’activités statutaires des 163 organisations de femmes et de jeunes qui l’animent. Soit, une décennie d’approche géo-sectorielle. A présent, le temps est venu de fédérer à la fois les initiatives et les ressources autour de LAHIDOU WARI, pour enjamber les objectifs de la vision commune. Cela passe par la concertation préalable des actions à mener en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. C’est à ce prix seulement que la pierre du ROCP sera au rendez-vous de l’édification du Mali Kura.

A travers le lancement des activités festives commémorant ses 10 années d’existence et de présence, le ROCP entend apporter sa pierre à l’édifice de l’œuvre de refondation de l’Etat.

Dans son discours, Mme Katilé a rendu un vibrant hommage aux FAMAs (Forces Armées Maliennes) qui, jours et nuits, sur les sables, dans les boues, se battent non pas contre les ennemies motivés et inconscients des risques, mais pour la paix. Aux femmes victimes de ces atrocités à travers la perte des personnes si chères, aux malades et aux invalides, elle a partagé leurs peines. Au-delà des slogans et en plus des résultats obtenus par les plus hautes autorités du pays, le ROCP offre aux Femmes et aux Jeunes filles et garçons, un espace les permettant individuellement et collectivement, de s’approprier la vision du processus de refondation.

Elle a saisi cette occasion pour remercier les leaders et sympathisants du Réseau, qui n’ont ménagé aucun effort pour assurer à cette cérémonie, la dimension qui est la leur. Témoignage et illustration de leur engagement désintéressé à porter les objectifs du réseau.

‘’Grâce à Dieu, sans doute, ce jour samedi 22 juin 2024 figurera à jamais dans le calendrier des grands rendez-vous de citoyennes mobilisées pour l’épanouissement de la Femme, de l’Enfant et de la Famille comme suivant nos us et coutumes.

C’est une première et le ROCP veillera à en faire une tradition décennale au service des plus hautes autorités pour l’édification et la consolidation d’une nation et d’un Etat à l’épreuve du temps.

Elle a donné le pronostic que « le rôle des femmes est crucial et sera encore plus déterminant à la fois dans le processus de production, de lutte politique, ou sous l’impulsion du Réseau, elles seront une force additionnelle aux efforts de tous genres déployés par le peuple pour son avenir.

Avant de terminer, elle a adressé ses vifs et sincères remerciements à la Section Syndicale de la Douane, à l’ANPE, le FAFPA, l’APEJ, le MEREF et l’INPS.

Au nom du parrain et de la marraine, M. Mahmoud Touré du Comité syndical de la Douane, a invité le ROCP à se battre afin de relever les défis auxquels les femmes sont confrontées. Aussi, il a salué les partenaires pour leur accompagnement, gage de leur citoyenneté participative. Le rôle des femmes est crucial dans la vie de la nation, c’est pourquoi il a appelé le réseau à sensibiliser davantage ses membres dans ce sens.

Dans son discours de lancement des activités, le secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la Construction citoyenne, M. Amadou Diarra Yalcoué, a remercié le réseau et toutes les femmes de l’heureuse initiative de la célébration de cette décennie et surtout de l’invitation qui a été adressée au département pour présider cette cérémonie. Il a salué le discours-bilan de la présidente du ROCP, Mme Katilé Hadiaratou Sène pour la distance parcourue au cours des dix ans passés à la tête du réseau qui ont été émaillés de succès mais aussi de difficultés.

Avant de terminer, il a invité le ROCP à approcher les différents services appropriés du ministère pour un partenariat fécond et a assuré la présidente que le département ne mélangera aucun effort pour accompagner le ROCP dans ses différentes activités.

Les différents concours qui ont l’âge du temps, ont été sanctionnés par la remise d’attestations après délibération du jury. Les 16 groupes du concours culinaire a plongé les femmes dans la nuit des temps en termes de modes vestimentaires et de talents. Quant aux concours d’arts oratoires sur le concept « citoyenneté », il a révélé encore une fois, le bien-fondé du Dialogue comme une de nos valeurs de civilisation. Après cette cérémonie de lancement, le ROCP a accueilli de novelles adhésions pour élargir son champ d’action. Le dimanche 23 juin, les déplacés de Faladié et de Niamana ont reçu la visite des membres du ROCP.

Le lundi 24 juin a été marqué par une revue du parcours du ROCP 2014-2024 suivie d’une conférence-débats sur la problématique de la gestion des déchets solides ménagés. Une cérémonie présidée par le Ministre de l’Emploi, de l’Entreprenariat national et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré. En présence de son homologue de la jeunesse, M. Abdoul Kassoum Ibrahima Fomba et de la représentante du Ministre de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Bocoum Awa Guindo.

Cette cérémonie a débuté par la projection d’un film documentaire retraçant les dix ans d’activités du ROCP. Suivi de la délibération des membres du jury des concours d’arts oratoire et d’éloquence et aussi d’inter-lycées. En art oratoire, Mlle Djénébou Kébé a occupé la première place suivie des demoiselles Aminata Younouss Koné et de Mariétou Diawara. En concours inter-universités, Mlle Fanta Kéïta est classée première suivie de Sira Sissoko.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre de l’Emploi, de l’Entreprenariat national et de la Formation professionnelle, Mme Bagayoko Aminata Traoré a salué le travail abattu par les femmes du ROCP dans la protection de l’environnement, une priorité du gouvernement de la transition. ‘’Avec le ROCP, une autre citoyenne est possible au Mali’’, a-t-elle indiqué. Aussi, elle a appelé le ROCP à participer au Salon de l’ingénierie qui se tiendra les 3 et 4 juillet prochains. Avant de conclure, Mme Bagayoko Aminata Traoré a prodigué des conseils aux femmes du ROCP afin que les déchets financent sa propre gestion.

La problématique de la gestion des déchets solides ménagés, cet autre attribut de la Femme Citoyenne a illustré le lien entre l’hygiène individuelle et celle collective et la prospérité. Cette conférence-débats sur la problématique des ordures ménagères a été animée par Mme Kéïta Aïda M’Boh, l’ancienne ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable.

La connaissance des partenaires techniques et financiers du ROCP, reste un moment particulier et un espace dédié. En effet, les participants ont pu découvrir les différents partenaires : la structure, des portefeuilles d’actions de leurs domaines d’intervention respectifs. Il s’agit entre autres, de l’ANPE, de l’APEJ, du FAFPA, du MEREF et de l’INPS.

L’émission Top Etoile du mardi 25 juin 2024 a mis fin aux activités commémoratives des 10 ans du ROCP. Pour ce dixième anniversaire du ROCP, des attestations de reconnaissance ont été décernées à certains membres du réseau. Entre autres la présidente, Mme Katilé Hadiaratou Sène, le parrain Mahmoud Touré (pour le comité syndical de la Douane), la marraine l’Honorable Rahamatou Haïdara, le coordinateur M. Bouréïma Barry, Issa Sidibé et Ibrahim Traoré (tous deux membres du ROCP).

Y Sangaré

