Prix du mérite de l’excellence : Mamadou Méré Diawara désigné homme de l’année de la diaspora

L’opérateur économique Mamadou Méré, Président du Rassemblement des jeunes maliens de la diaspora (RJMD) vient d’être désigné Homme de la Diaspora malienne de l’année par le Club des radios libres de Bamako. La remise officielle s’est déroulé le Samedi 05 Octobre 2024, dans les locaux de la radio Moribougou FM en présence des autorités administrative et politique de la localité.

Pour son impact social en faveur des maliens de l’extérieur Mamadou Méré Diawara, le philanthrope malien basé au Gabon a remporté la 5e édition du prix du mérite et de l’excellence décerné par le Club des radios libres de Bamako. Selon les initiateurs, l’objectif de remise est d’encourager le bénéficiaire à continuer sur sa belle lancée.

Après avoir reçu le tableau d’honneur, le représentant de Mamadou Méré Diawara a profité de l’occasion pour faire un bref aperçu sur les actions sociales de Mamadou Méré. Tour à tour, les autorités politique et administratives présentes ont apprécié l’initiative à sa juste valeur, tout en félicitant Mamadou Méré Diawara qui selon eux, fait la fierté de notre pays à l’étranger.

A rappeler que Mamadou Méré Diawara est un jeune malien, opérateur économique, installé au Gabon. Président du RJMD (Rassemblement des Jeunes Maliens de la Diaspora), qui couvre beaucoup de pays en Afrique, en Europe, aux USA, en Asie. Il a été reconnu comme le jeune le plus influent du Mali, parmi la Diaspora pour ses gestes philanthropiques envers ses compatriotes en détresse dans la diaspora. Mamadou Méré Diawara a à son actif plusieurs actions dont entre autres : plus de 300 billets d’avion offerts aux Maliens de la diaspora, démunis mais, désireux de rencontrer au pays ; plus de 500 kits alimentaires offerts aux Maliens basés au Gabon pour soulager leurs peines pendant la période de confinement de COVID-19 ; plus de 50.000.000 FCFA de droits d’entrée et de transports aller-retour aux Maliens du Gabon lors du match éliminatoire Gabon-Mali de la CAN 2019 ; plus de 1.000.000 FCFA offert à chacune des coordinations de RJMD, des neuf provinces du Gabon ; une assistance régulière aux mosquées, établissements scolaires, orphelinats ; il a sauvé beaucoup de ses compatriotes du Gabon en instance d’expulsion de leurs maisons, faute de non-paiement de leurs loyers…..

Mamadou Méré Diawara, c’est cet homme sur qui Dieu a décidé d’étendre sa largesse et bénir de ses bienfaits. A travers son sens de philanthropisme, il a décidé de ne pas être le seul bénéficiaire. Ainsi, il a décidé que ces compatriotes qui s’inspirent de lui puissent en bénéficier. Selon nos informations, tous les samedis et dimanches, les maliens de la diaspora font la queue pour voir l’opérateur économique afin de lui expliquer leurs soucis. Et au sortir de ces derniers, le sourire est toujours lisible sur leur visage.

De ce fait, les maliens ont vite vu ce geste comme du pain béni qu’il faut embrasser. De sa création à nos jours, les jeunes ont compris vraiment l’importance de cette organisation. Tout récemment, le 5 Octobre 2024, ce philanthrope a mis à la disposition de l’Ambassade du Mali au Gabon des kits scolaires composés de cartables, d’instruments géométriques, d’ardoises, de cahier et d’autres manuels scolaires. Un geste qui n’a pas laissé indifférent les bénéficiaires et leurs parents.

A noter que le club des radios libres de Bamako regroupé en son sein des journalistes et animateurs culturel. Cette association a pour objectifs de contribuer à la promotion de la paix et de faire face aux enjeux socioprofessionnels, former des jeunes journalistes, encourager les professionnels à soutenir par leurs expériences et expertises le développement de l’entreprenariat et de contribuer au renforcement du tissu social, via les actions de solidarité. Ce club est composé d’une quinzaine de radios libres de Bamako.

