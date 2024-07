Le CinéMagic (ex Babemba) a servis de cadre pour la projection de l’avant-première de la série « La voix du Mali », le jeudi 22 juin dernier. Cette nouvelle série de 30 épisodes suscitera un engagement pour à s’engager davantage pour la vie de la nation. La série se veut également à promouvoir la citoyenne, sensibiliser, informer, éduquer les populations. C’était en présence du ministre en charge de la Culture, Andogoly Guindo, le représentant de celui de la Jeunesse, l’ambassadeur de République fédérale de l’Allemagne, la directrice de Mandé TV, cinéastes, partenaires…

La série suit l’histoire de plusieurs personnages qui luttent pour promouvoir la citoyenneté et la démocratie dans leur pays, le Mali. Au centre de l’histoire se trouve une journaliste, Fatoumata, qui travaille pour un média indépendant et qui s’efforce de couvrir les problèmes politiques et sociaux du pays de manière équitable et juste. Elle est aidée par un groupe de jeunes militants…

Au fil de la série, les personnages découvrent l’impact de leurs actions sur la société et sont confrontés à des choix difficiles qui mettent en jeu leurs valeurs et leur engagement en faveur de la citoyenneté et la démocratie.

Aux dires de Fadima Maïga, directrice de Mandé TV et productrice de la série, la TV, pour ainsi dire les nouvelles technologies qui sont de nos jours très consommées peuvent être des outils formidables pour promouvoir et divulguer de manière efficace une sensibilisation, une éducation et permettre des débats constructifs : « D’où le concept de la série qui traitera des thématiques des sociétés africaines, maliennes pour éduquer d’avantage les citoyens, renforcer la démocratie… ».

Après la diffusion du premier épisode, le ministre Andogoly Guindo dira qu’il est riche en enseignement parce que traitant des sujets qui sont d’actualités, des sujets qui préoccupent les maliens : « Cette série joue pleinement son rôle premier qui est celui de dénoncer les tares de la société, de coquer les consciences…C’est des messages forts qui sont adressés à la jeunesse comme pour lui faire comprendre qu’être jeune aussi être responsables », avant d’adresser ses vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué (partenaires, producteurs, cinéastes…) pour la réussite de ce projet.

« La voix du Mali » est une co-production de Mandé TV et Malivid.

M Sylla

