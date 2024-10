Cérémonie de graduation des 3ème et 4ème promotions de l’ESJSC : Aïssata Cissé de l’ORTM et Cheick Mouctary Diarra de l’AMAP immortalisés

Le samedi 28 septembre dernier, le Musée National de Bamako a servi de cadre pour la cérémonie de graduation des 3ème et 4èmepromotions de l’Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication (ESJSC). Ainsi, les 2 promotions portent les noms de deux anciens journalistes émérites qui ont marqué la corporation de leur empreinte indélébile : Aïssata Cissé et Cheick Mouctary Diarra.

Cette cérémonie de sortie de promotion était sous la présidence du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bouréma Kansaye, en présence de son homologue de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyène, du Directeur Général de l’ESJSC, Dr Aboubacar Abdoulwahidou Maïga, du DG de l’ORTM, Alhassane Baba Diombélé, du représentant de la HAC, Kalifa Nama Traoré et des doyens de la corporation non moins enseignants à ladite Ecole. Y étaient également les représentants des parrains, Mariam Inna Kanouté et Mamadou Cheick Diarra.

Les temps forts de cette cérémonie ont été respectivement des interventions, des portraits et témoignages sur les deux parrains journalistes exemplaires qu’ils furent et la prestation d’artiste assurée par le rappeur Mylmo.

En effet, opérationnelle depuis l’année académique 2017-2018, selon Dr Moctar Tounkara, Chef du Département Journalisme de l’ESJSC, l’Ecole est à sa septième cohorte ou « promotion » en cette année 2023-2024 avec la sortie de 30 étudiants contre 25 les années précédentes.

Pour signifier l’appui de l’Etat à l’ESJSC, il affirmera qu’ils continuent de bénéficier de son soutien avec le recrutement de nouveaux professeurs. « Ainsi, au titre de l’année 2022-2023, l’Etablissement a accueilli 3 enseignants-chercheurs : 1 en droit, 1 en français et 1 en anglais. Idem pour l’année 2023-2024 avec 3 autres enseignants-chercheurs : une (1) pour le Web Journalisme, 1 pour l’Analyse du discours médiatique et 1 pour l’Histoire des médias » a déclaré Dr Tounkara.

A ses dires, la 3ème promotion ‘’Aïssata Cissé’’ composée de 23 récipiendaires sur 25 étudiants ( 2 sont en formation au Maroc pour le cycle de Master). Pour la 4ème promotion ‘’Cheick Mouctary Diarra’’, au nombre de 19 récipiendaires sur 25 étudiants, il a été enregistré 2 cas d’abandon et 4 cas d’ajournement pour des étudiants n’ayant pas pu soutenir leurs travaux de grande enquête ou mémoires dans le temps imparti. Et que ces promotions sont reparties dans 3 spécialités : la Presse Ecrite, la Radio et la Télévision.

« L’obtention de ce diplôme, habilité et reconnu au Mali, marque votre point d’atterrissage dans un nouvel univers où vous attendent d’autres défis non négligeables. Les menaces professionnelles auxquelles sont confrontés les journalistes de notre ère sont la facilité et la paresse intellectuelle, exacerbées depuis peu par la révolution IA – Intelligence artificielle. N’y cédez pas, vous êtes plus forts, chers impétrants ! » tels sont les termes galvanisants tenus par le DG de l’ESJSC, Aboubacar Abdoulwahidou Maïga à l’endroit de ses désormais ex étudiants. Avant de leur conseiller d’être seulement des Professionnels de l’information et de la communication afin que partout où ils passent, le nom de l’ESJSC rayonne.

Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyène, dans son allocution, n’a pas manqué de revenir sur les parcours élogieux des deux parrains des promotions. Aussi, il a souligné que ces nouveaux journalistes fraîchement sortis de ce temple du savoir journalistique iront désormais contribuer à la revalorisation du secteur médiatique. Tout en allant renforcer la qualité des ressources humaines de différentes rédactions aussi bien en Presse Ecrite qu’en Radio et Télévision.

Au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bouréma Kansaye d’exprimer aux nouveaux journalistes sa fierté de porter à leurs promotions les noms de Aïssata Cissé, 1ère femme journaliste du Mali indépendant et de Cheick Mouctary Diarra, journaliste, écrivain et l’homme d’Etat. En outre, il leur a conseillé d’être exigent envers eux-mêmes car le métier le demande, d’être objectifs et équitables dans le traitement de l’information et surtout de respecter l’Ethique et de la Déontologie qui ont caractérisé les parcours de leurs parrains.

Quant aux porte-paroles des 2 promotions, Mama dite Mady Kébé de la 3ème promotion et Aboubacar Sangaré de la 4ème promotion, ils ont tous salué le personnel de l’ESJSC pour la qualité de l’encadrement. Selon eux, qui est la meilleure des formations.

Cette cérémonie de graduation a pris fin par la remise des attestations aux récipiendaires et la photo de famille.

Mariam Sissoko

